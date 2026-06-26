Laval renforce sa stratégie contre les risques croissants d’inondation

La ville de Laval poursuit le renforcement de sa politique de prévention des inondations grâce à un nouveau projet destiné à mieux protéger les habitations situées dans les secteurs les plus exposés. Cette initiative bénéficie d’un soutien financier de 150.000 dollars accordé par le gouvernement du Québec.

Ce financement permettra de lancer un projet pilote consacré au diagnostic des résidences implantées en zones inondables. L’objectif est d’identifier les mesures de protection les plus adaptées à chaque habitation afin de réduire les conséquences des crues et d’améliorer la résilience des quartiers concernés.

Cette nouvelle phase prolonge un programme déjà engagé ces dernières années. Les travaux précédents ont permis de cartographier les zones les plus vulnérables, d’évaluer les risques et de définir des solutions collectives pour limiter les impacts des inondations. Les nouvelles analyses ont toutefois montré que certaines situations nécessitent également des interventions adaptées à chaque propriété.

Les autorités québécoises estiment que cette approche permettra aux citoyens et aux collectivités de mieux anticiper les effets des événements climatiques extrêmes, dont la fréquence augmente dans plusieurs régions de la province.

Le projet s’inscrit dans le Plan de protection du territoire face aux inondations, prolongé jusqu’en 2028. Ce programme mobilise plusieurs ministères ainsi que des bureaux spécialisés chargés d’accompagner les municipalités confrontées à des épisodes d’inondations récurrents.

Pour la Ville de Laval, cette démarche vise à renforcer la sécurité des habitants tout en développant des solutions durables capables d’améliorer l’adaptation du territoire aux défis climatiques des prochaines années.