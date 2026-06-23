Pépère Marrakech lance son sports bar à Guéliz

L’offre de divertissement à Marrakech continue de s’étoffer avec l’arrivée d’un nouvel établissement qui mise sur la combinaison du sport, de la restauration et de l’animation musicale. Installé à Guéliz, Pépère Marrakech ambitionne de devenir un point de rendez-vous incontournable pour les amateurs de grands événements sportifs et les adeptes des soirées conviviales.

L’ouverture intervient dans un contexte particulièrement favorable marqué par l’engouement mondial autour de la Coupe du Monde 2026. La ville ocre, déjà réputée pour son dynamisme touristique et sa vie nocturne, voit ainsi émerger un concept qui répond à une demande croissante pour des lieux capables de réunir plusieurs expériences sous un même toit.

Le nouvel établissement place les retransmissions sportives au centre de son identité. Football national et international, Ligue des champions, Botola et compétitions majeures figurent parmi les rendez-vous qui rythmeront la programmation tout au long de l’année. L’objectif est de recréer une ambiance collective où les supporters peuvent partager les émotions des grands matchs dans un cadre festif.

Mais le concept ne se limite pas aux écrans. Pépère Marrakech cherche également à séduire une clientèle en quête d’une expérience plus complète mêlant restauration, musique et détente. Cette approche reflète une tendance observée dans plusieurs grandes villes où les établissements hybrides gagnent du terrain en proposant des espaces de vie adaptés à différents moments de la journée.

L’un des principaux atouts du lieu réside dans ses horaires étendus. Le service de restauration est assuré en continu de midi jusqu’à deux heures du matin, sept jours sur sept. Une formule qui répond aux attentes d’une clientèle locale et touristique habituée à profiter de Marrakech tard dans la nuit.

La carte privilégie une sélection de plats renouvelée au fil des arrivages, avec la volonté de proposer une cuisine accessible et adaptée à une fréquentation variée. Cette flexibilité permet au restaurant de s’adresser aussi bien aux visiteurs venus suivre un match qu’aux groupes d’amis souhaitant prolonger leur soirée.

L’ambiance musicale constitue également un élément important du projet. Des concerts live et des animations régulières sont prévus afin de faire de l’établissement un espace vivant même en dehors des grands rendez-vous sportifs.

À travers cette ouverture, Guéliz confirme son statut de quartier incontournable pour les nouvelles adresses de loisirs à Marrakech. Entre restaurants, cafés, bars et lieux culturels, le secteur continue d’attirer les investisseurs qui misent sur le développement constant de la ville et sur son attractivité auprès des visiteurs marocains et internationaux.