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Sahara marocain : l’ONU adopte un texte intégrant la résolution 2797

Rédaction
Par Rédaction

La Quatrième Commission de l’Assemblée générale des Nations unies a adopté, jeudi 15 octobre à New York, sa résolution annuelle sur le Sahara marocain. Le texte a recueilli 152 voix favorables, contre deux oppositions et sept abstentions. Cette année, les États-Unis ont demandé un vote formel, rompant avec la procédure habituelle d’adoption sans scrutin.

Le principal changement concerne la référence à la résolution 2797 du Conseil de sécurité, adoptée le 31 octobre 2025. Cette décision place l’initiative marocaine d’autonomie au cœur du processus politique visant à trouver une solution au différend régional, dans le cadre de la souveraineté du Maroc.

Présentée par le président sénégalais de la Quatrième Commission, la résolution reprend largement les dispositions des textes adoptés au cours des vingt dernières années. L’intégration de la résolution 2797 constitue toutefois une évolution notable dans le traitement du dossier au sein de cette instance de l’Assemblée générale.

Le texte appelle également le Maroc, l’Algérie et la Mauritanie à participer de bonne foi au processus politique conduit par l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU. L’objectif reste de parvenir à une solution réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

La résolution prend par ailleurs acte de la volonté exprimée par les parties d’intensifier les négociations sans conditions préalables. Elle insiste ainsi sur la poursuite du dialogue politique et la recherche d’un règlement négocié.

Cette adoption intervient alors que les efforts diplomatiques autour du Sahara marocain se poursuivent. Trois cycles de négociations organisés à Washington et à Madrid ont marqué cette nouvelle séquence. Le Maroc y a présenté une version développée de son initiative d’autonomie, dans le cadre des discussions destinées à faire avancer le processus politique.

Le vote du 15 octobre apporte ainsi un nouvel élément à la dynamique diplomatique engagée autour du dossier. La référence à la résolution 2797 dans le texte annuel de la Quatrième Commission renforce le lien entre les travaux de l’Assemblée générale et les orientations du Conseil de sécurité, sans mettre fin aux négociations en cours.

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