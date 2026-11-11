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Trelleborg renforce la place du Maroc dans l’industrie aéronautique mondiale

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

Le site industriel de Trelleborg à Nouaceur franchit une nouvelle étape. Le groupe suédois a décidé d’y transférer la fabrication de composants destinés à deux programmes majeurs de Boeing : le 737 MAX et le 777X. Cette décision confirme la montée en gamme de l’industrie aéronautique marocaine et renforce l’attractivité de la plateforme de Casablanca auprès des grands équipementiers internationaux.

Les pièces concernées sont des systèmes d’étanchéité technique utilisés dans différentes parties des appareils. Elles équipent notamment les cellules, les nacelles des moteurs et les jonctions des ailes. Leur fabrication exige des matériaux spécifiques capables de résister aux vibrations, aux variations de température et aux contraintes mécaniques propres au transport aérien.

Pour Trelleborg, cette implantation permet de rapprocher la production de ses clients industriels. Elle offre également au Maroc une nouvelle opportunité d’intégrer les chaînes d’approvisionnement de l’avionneur américain sur deux programmes stratégiques.

L’usine est installée dans la zone industrielle Midparc, à Nouaceur, à proximité de l’aéroport Mohammed-V. Inaugurée le 9 juin 2026, elle représente un investissement initial d’environ 130 millions de dirhams. Le bâtiment couvre plus de 5 200 mètres carrés et dispose d’équipements spécialisés pour la production, l’usinage, la finition et le contrôle des matériaux.

Le groupe prévoit d’élargir progressivement ses capacités. Un accord conclu en octobre avec Midparc prévoit de porter la superficie couverte à plus de 10 000 mètres carrés. Cette extension doit accompagner l’augmentation des activités aéronautiques de l’industriel au Maroc.

La montée en puissance du site repose aussi sur le développement de compétences locales. Trelleborg travaille notamment avec l’Institut des métiers de l’aéronautique (IMA) pour adapter les formations aux besoins de ses ateliers. Les profils recherchés concernent l’usinage, la production, le contrôle qualité et les procédés industriels spécialisés.

À terme, l’entreprise prévoit entre 150 et 200 emplois qualifiés pour son établissement marocain. La pleine capacité industrielle est attendue autour de la mi-2028.

La production destinée à Boeing intervient alors que le groupe poursuit le renforcement de sa présence au Maroc. Trelleborg y exploite déjà une autre unité industrielle spécialisée dans les composants en caoutchouc pour le secteur automobile. La nouvelle installation relève d’une activité plus exigeante sur le plan technologique et des certifications aéronautiques.

Le site de Nouaceur a notamment achevé son audit de conformité à la norme AS9100, référence internationale du management de la qualité dans l’aéronautique. La certification définitive restait toutefois en attente d’approbation selon les informations communiquées par le groupe.

L’arrivée de ces nouvelles fabrications s’inscrit dans une coopération industrielle déjà établie entre Trelleborg et Boeing. Les deux entreprises ont renforcé leur collaboration autour des programmes 737 MAX et 777X. Le transfert vers Casablanca traduit désormais une dimension concrète de ce partenariat.

Pour l’écosystème marocain, l’enjeu dépasse les investissements et les créations d’emplois. L’intégration de composants fabriqués localement dans les chaînes de production de Boeing ouvre des perspectives pour les fournisseurs, les sous-traitants et les entreprises spécialisées dans les matériaux techniques.

La proximité de Midparc avec plusieurs équipementiers internationaux constitue également un avantage. La région de Casablanca accueille déjà des acteurs intervenant dans les moteurs, les structures aéronautiques, les composites et les équipements embarqués.

Avec cette nouvelle activité, le Maroc consolide progressivement sa position parmi les plateformes industrielles aéronautiques qui comptent dans les chaînes d’approvisionnement internationales.

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