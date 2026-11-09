Montréal mise sur le vélo toute l’année avec 267 stations BIXI cet hiver

Le vélo en libre-service gagne du terrain à Montréal, y compris pendant les mois les plus froids. BIXI annonce le maintien de 267 stations accessibles durant l’hiver 2026-2027. Le service fonctionnera du 16 novembre 2026 au 14 avril 2027, avec plus de 2.600 vélos répartis dans trois villes.

Cette quatrième saison hivernale marque une nouvelle étape pour le réseau montréalais. L’opérateur élargit notamment sa couverture à LaSalle, qui accueillera une première station. Le parc Jean-Drapeau bénéficiera également de deux stations pour faciliter les déplacements toute l’année.

Le réseau hivernal couvrira Montréal, Westmount et Montréal-Est. Dans la métropole, 11 arrondissements seront desservis. L’offre comprendra aussi 15 % de points d’ancrage supplémentaires par rapport à l’hiver précédent.

Cette extension s’inscrit dans une croissance plus large du service. En 2026, BIXI a ajouté sept nouvelles villes à son réseau : Chambly, Boisbriand, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sainte-Thérèse, Dorval, Dollard-des-Ormeaux et Montréal-Ouest.

Le réseau compte désormais plus de 1.100 stations et 13.000 vélos dans 20 villes, dont 3.500 modèles électriques. Plus de 667.000 personnes ont utilisé le service durant la saison 2026. Selon l’enquête annuelle de l’opérateur, 92 % des usagers interrogés se déclarent satisfaits.

L’année a également été marquée par plusieurs initiatives. Le programme « L’art en mouvement » a notamment transformé 16 vélos et 16 stations en espaces artistiques. Les vélos décorés par des artistes locaux ont enregistré une utilisation supérieure de 15 % à celle des modèles classiques.

La forte fréquentation lors des Championnats du monde de cyclisme sur route UCI 2026 a également illustré le rôle du réseau dans la mobilité urbaine. Plus de 500.000 déplacements ont été enregistrés entre le 20 et le 27 septembre.

L’évolution des habitudes constitue un autre indicateur important. En 2026, 69 % des répondants à l’enquête de BIXI avaient déjà pratiqué le vélo en hiver. Cette proportion représente le double de celle observée lors de la première année du service hivernal.

Pour l’opérateur, l’enjeu est désormais de faire du vélo une véritable alternative aux transports motorisés, même lorsque les températures baissent. Le développement des infrastructures, l’intégration avec les transports collectifs et l’amélioration des équipements doivent accompagner cette transformation des habitudes.