TikTok séduit de plus en plus d’internautes au Maroc

WhatsApp reste le réseau social le plus utilisé au Maroc, mais TikTok gagne rapidement du terrain. La plateforme chinoise a enregistré une progression de 17,2 % de son audience publicitaire en un an. Une évolution qui confirme son poids grandissant dans les habitudes numériques des Marocains.

Selon le rapport Digital 2027 de DataReportal, publié le 5 novembre 2026, le Maroc comptait 22,9 millions d’identités d’utilisateurs sur les réseaux sociaux à fin octobre. Ce volume représente 59 % de la population nationale, estimée à 38,8 millions d’habitants.

Dans les usages quotidiens, WhatsApp conserve une avance considérable. Quelque 96,7 % des internautes marocains âgés de 16 ans et plus déclarent avoir utilisé l’application au cours du dernier mois. Facebook arrive en deuxième position avec 95,5 %, devant Messenger (85,2 %), Instagram (82,1 %) et TikTok (80,5 %).

Les chiffres de TikTok méritent toutefois une attention particulière. La plateforme affiche une audience publicitaire potentielle de 19,6 millions d’adultes au Maroc. Elle a gagné 2,87 millions de personnes en un an, soit une progression de 17,2 %. Sur les trois derniers mois étudiés, 818 000 personnes supplémentaires ont été recensées dans cette audience.

YouTube conserve la première place en matière de portée publicitaire, avec 22,9 millions de personnes potentiellement accessibles. Sa progression annuelle atteint 6 %. Instagram affiche également une évolution positive, avec 16,2 millions de personnes et une hausse de 7,3 % sur un an.

Facebook connaît une tendance différente. Son audience publicitaire potentielle est estimée à 21,8 millions de personnes, mais elle a diminué d’un million en douze mois. Le recul atteint 1,3 million sur la période comprise entre juillet et octobre 2026.

D’autres plateformes progressent également sur le marché marocain. LinkedIn compte 8,4 millions de membres, soit une augmentation de 21,7 % en un an. Snapchat totalise 8,16 millions d’utilisateurs, avec une audience féminine représentant 63,6 % du total estimé.

Pinterest rassemble 3,33 millions de personnes, dont 64,3 % de femmes. Threads affiche une croissance encore plus rapide en pourcentage. Son audience passe à 1,75 million de personnes, en hausse de 59,1 %. X atteint 1,14 million, tandis que Reddit totalise 972 000 personnes dans les estimations publicitaires.

Le rapport estime par ailleurs le nombre d’internautes au Maroc à 35,8 millions. Parmi eux, 63,9 % utilisent au moins une plateforme sociale. Chez les adultes, les identités recensées sur les réseaux sociaux représentent 79,9 % de la population de cette tranche d’âge.

Pour les annonceurs et les entreprises marocaines, ces données confirment l’intérêt de diversifier les stratégies digitales. WhatsApp reste essentiel pour la communication directe avec les clients. Facebook conserve une large audience, tandis que TikTok et Instagram offrent des possibilités croissantes pour les campagnes vidéo et la promotion des marques.

DataReportal précise néanmoins que les identités recensées ne correspondent pas nécessairement à des personnes uniques. Les chiffres publicitaires indiquent une audience potentiellement accessible aux annonceurs. Ils ne représentent donc pas le nombre réel d’utilisateurs actifs.