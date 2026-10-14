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Safran investit au Maroc et prévoit 400 emplois à Témara

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

L’industrie aéronautique marocaine poursuit son expansion avec le renforcement des capacités de production de Safran à Témara. Le groupe français a inauguré, le 13 octobre 2026, une extension de 5 700 m² de son usine Safran Electrical & Power, située à Aïn Atiq. Cette opération porte la superficie totale du site à 31 400 m², soit une augmentation de 22 %.

Le projet prévoit la création de 400 emplois supplémentaires. L’usine compte déjà plus de 1 600 salariés et joue un rôle important dans la fabrication d’équipements électriques destinés à l’industrie aéronautique internationale.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et de l’ambassadeur de France au Maroc, Philippe Lalliot. Elle marque également les vingt ans d’activité du site, inauguré en 2006 après l’intégration de la société Gespec au groupe Safran.

L’usine produit chaque année près de 93 000 harnais électriques destinés notamment aux Airbus A320 et A350, ainsi qu’à plusieurs hélicoptères d’Airbus Helicopters, dont le H160. L’extension doit permettre d’augmenter les volumes de production et d’accueillir de nouveaux programmes aéronautiques civils et militaires.

Cette montée en puissance s’inscrit dans une stratégie industrielle plus vaste. En octobre 2025, Safran avait annoncé un programme d’investissement de plus de 350 millions d’euros au Maroc, soit environ 3,9 milliards de dirhams. Celui-ci comprend plusieurs extensions de sites industriels et de nouvelles installations dédiées aux moteurs d’avions.

Parmi les projets figure une unité de maintenance des moteurs LEAP, représentant environ 120 millions d’euros. Une autre installation, consacrée à l’assemblage du moteur LEAP-1A destiné aux avions Airbus, mobilise 200 millions d’euros. Elle devrait créer 300 emplois et atteindre une capacité de 350 moteurs par an à partir de la fin de 2027.

Safran prépare également une nouvelle implantation à Nouaceur. Annoncée lors du Marrakech Airshow, organisé du 7 au 10 octobre 2026, Safran Oil Systems Maroc sera spécialisée dans la fabrication d’équipements pour les systèmes d’huile des moteurs d’avions. L’investissement prévu atteint 120 millions de dirhams, avec une centaine d’emplois à la clé.

Le groupe renforce en parallèle sa présence dans la recherche industrielle. Safran Nacelles a rejoint le consortium du Centre africain d’excellence manufacturière, à Nouaceur, aux côtés d’Airbus, de Boeing et de Lockheed Martin. Les travaux porteront notamment sur les matériaux avancés, les composites, la fabrication additive, la robotique et l’intelligence artificielle.

Avec plus de 4 800 salariés au Maroc, Safran figure parmi les acteurs majeurs de l’écosystème aéronautique national. Le secteur emploie près de 25 000 personnes et bénéficie de la montée en cadence des programmes aéronautiques mondiaux.

L’augmentation des capacités industrielles répond notamment aux besoins liés au moteur LEAP, dont Safran vise une production de 2 600 unités par an à l’horizon 2028. Pour le Maroc, ces investissements représentent une opportunité de renforcer les compétences locales, de développer l’emploi qualifié et d’attirer de nouvelles activités industrielles à forte valeur ajoutée.

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