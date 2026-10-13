MINISO lance SUPER MINISO au Canada et accélère son expansion internationale

MINISO franchit une nouvelle étape dans son développement international avec le lancement de SUPER MINISO au Canada. Le 10 octobre 2026, l’enseigne a inauguré son premier magasin de ce format hors de Chine, au centre commercial Square One, à Mississauga, en Ontario.

Ce nouveau concept mise sur une expérience d’achat mêlant produits du quotidien, accessoires tendance et collections inspirées de franchises populaires. L’objectif est de transformer les magasins en espaces de découverte, où les consommateurs peuvent retrouver leurs personnages préférés tout en accédant à une large gamme d’articles lifestyle.

Le magasin propose notamment des produits liés à Naruto, Stitch, Hello Kitty and Friends, Marvel et Mofusand. D’autres collections, dont Demon Hunter et Chiikawa, doivent enrichir progressivement l’offre. La marque met également en avant YOYO, sa propre mascotte, à travers différentes gammes de produits.

Au-delà de la diversité des références, SUPER MINISO accorde une place importante à la mise en scène. Les présentoirs thématiques et les espaces dédiés aux licences visent à encourager la découverte et à créer une expérience plus immersive que celle d’un magasin traditionnel.

Cette ouverture s’inscrit dans une stratégie de croissance déjà engagée sur le marché canadien. En novembre 2025, MINISO avait inauguré au West Edmonton Mall son plus grand magasin au Canada. Sur plus de 1 000 m², celui-ci proposait plus de 5 000 références issues de franchises. Selon l’entreprise, il avait établi un record de ventes journalières pour la marque en Amérique du Nord.

Le groupe prévoit désormais d’étendre sa présence avec quatre ouvertures entre octobre et novembre 2026. Trois magasins SUPER MINISO sont annoncés à Mississauga, Winnipeg et Montréal. Un premier magasin MINISO LAND doit également ouvrir à Toronto.

Les deux formats répondent à des positionnements différents. SUPER MINISO associe produits tendance et articles sous licence, tandis que MINISO LAND privilégie une expérience davantage centrée sur les univers de franchises et les produits dérivés.

À travers cette stratégie, MINISO cherche à renforcer les liens avec les consommateurs en s’appuyant sur la popularité des personnages, des séries et des grandes licences internationales. L’entreprise ambitionne ainsi de développer un modèle commercial dans lequel les produits du quotidien côtoient des collections conçues pour les amateurs de culture populaire.