Safran investit 350 MDH pour agrandir son site industriel et créer 500 emplois au Maroc

Le groupe français Safran Electronics & Defense poursuit le renforcement de sa présence au Maroc avec le lancement des travaux d’extension de son site industriel de Nouaceur. Ce nouveau projet représente un investissement de 350 millions de dirhams et permettra la création de 500 emplois supplémentaires au cours des cinq prochaines années, confirmant l’attractivité croissante du Royaume pour l’industrie aéronautique mondiale.

L’extension prévoit la construction d’un bâtiment de 17.000 m² destiné à accompagner la montée en puissance des activités du groupe et l’arrivée de nouveaux programmes industriels. Le futur site accueillera 15 nouvelles lignes de production, conçues selon les standards de l’industrie du futur et intégrant plusieurs solutions favorisant la performance énergétique et le développement durable.

Ce nouvel investissement s’inscrit dans une stratégie de long terme. Implanté au Maroc depuis plus de vingt-cinq ans, Safran a progressivement développé son site de Nouaceur pour en faire un centre de production stratégique. L’usine assure aujourd’hui la conception, l’assemblage et la maintenance de systèmes de haute technologie, notamment des calculateurs de vol, des actionneurs et des équipements de mesure destinés aux principaux constructeurs aéronautiques internationaux.

Lors de la cérémonie de lancement des travaux, les responsables du groupe et les autorités marocaines ont mis en avant la qualité de l’écosystème industriel national. Selon le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, cette nouvelle extension reflète la compétitivité du Maroc ainsi que la confiance renouvelée des grands industriels internationaux dans la plateforme aéronautique du Royaume.

La croissance de Safran Electronics & Defense Morocco illustre cette dynamique. En quelques années, les effectifs du site sont passés de 190 à plus de 450 collaborateurs, tandis que les capacités de production ont fortement progressé grâce à la modernisation des processus industriels et au développement des compétences locales.