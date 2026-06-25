Ismael Saibari égale En-Nesyri et entre dans l’histoire du football marocain

Ismael Saibari continue de marquer le Mondial 2026 de son empreinte. En inscrivant un nouveau but lors de la victoire du Maroc face à Haïti (4-2), le milieu offensif des Lions de l’Atlas est devenu le meilleur buteur marocain de l’histoire de la Coupe du monde, à égalité avec Youssef En-Nesyri, avec trois réalisations.

À seulement 25 ans, le joueur réalise un parcours exceptionnel en trouvant le chemin des filets lors de chacun des trois matches disputés par le Maroc en phase de groupes. Après avoir marqué contre le Brésil lors du match nul (1-1), il avait offert la victoire face à l’Écosse (1-0) avant de confirmer son excellente forme contre Haïti.

Cette performance lui permet de devenir le premier international marocain à inscrire trois buts au cours d’une même édition de la Coupe du monde. Un exploit inédit qui témoigne de son rôle central dans le parcours des Lions de l’Atlas et de son efficacité devant le but.

Jusqu’à présent, le record était détenu par Youssef En-Nesyri, auteur de trois réalisations réparties sur deux phases finales. L’attaquant avait ouvert son compteur lors du Mondial 2018 face à l’Espagne avant d’ajouter deux nouveaux buts au Qatar en 2022 contre le Canada puis le Portugal.

Grâce à cette nouvelle réalisation, Saibari confirme son statut de l’un des hommes forts de la sélection marocaine dans ce Mondial 2026. Son apport offensif a largement contribué à la qualification des Lions de l’Atlas pour les seizièmes de finale, où le Maroc poursuivra son ambition de signer un nouveau parcours historique sur la scène mondiale.