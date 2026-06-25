AtlantaSanad décroche de nouvelles certifications ISO et accélère sa transformation digitale

AtlantaSanad Assurance poursuit le renforcement de sa politique qualité en obtenant de nouvelles certifications NM ISO 9001:2015 pour plusieurs activités stratégiques. Cette reconnaissance vient confirmer les efforts engagés par l’assureur marocain pour améliorer ses processus internes, renforcer la satisfaction de ses clients et accélérer sa transformation digitale.

Les nouvelles certifications concernent les activités Assurance Santé, Assurance Automobile ainsi que la Gestion des Réclamations. En parallèle, la compagnie a renouvelé avec succès la certification de ses activités Assurance Vie, Bancassurance et Micro-Assurance, illustrant la continuité de sa démarche d’amélioration de la qualité.

Attribuées par l’organisme indépendant Bureau Veritas, ces certifications attestent de la conformité des processus d’AtlantaSanad aux exigences internationales en matière de management de la qualité. Elles valorisent notamment l’amélioration continue, la performance opérationnelle et l’orientation client.

Pour Jalal Benchekroun, Directeur Général Délégué d’AtlantaSanad Assurance, cette démarche vise à consolider durablement les standards de qualité de la compagnie, tout en renforçant la confiance des assurés et des partenaires grâce à une gestion plus rigoureuse et plus transparente.

Cette stratégie s’inscrit dans un vaste programme de modernisation des services. L’assureur continue d’enrichir ses solutions numériques afin de simplifier les démarches des clients et de proposer une expérience fluide sur l’ensemble de ses canaux de communication.

L’application mobile et les services disponibles via WhatsApp offrent désormais un accès à de nombreuses fonctionnalités. Les assurés peuvent notamment demander un devis d’assurance automobile, localiser l’agence la plus proche, consulter le suivi de leurs remboursements santé, accéder à l’historique de leurs prestations, mettre à jour leurs informations personnelles, déposer une réclamation ou télécharger différents documents administratifs.

AtlantaSanad poursuit également le développement d’ASSIA, son assistante virtuelle basée sur l’intelligence artificielle. Disponible en permanence, cette solution accompagne les assurés dans leurs démarches, répond à leurs questions et facilite l’accès aux différents services de la compagnie.

Dans le domaine de l’assurance automobile, l’entreprise continue de déployer son dispositif d’expertise à distance sur l’ensemble du Maroc. Accessible tous les jours jusqu’à 22 heures, ce service permet d’évaluer rapidement les dommages directement sur le lieu de l’accident. Pour les sinistres matériels inférieurs à 10.000 dirhams, une proposition d’indemnisation peut être formulée dans l’heure, avec la possibilité de percevoir le remboursement via le réseau de plus de 5.000 points Cash Plus répartis à travers le Royaume.