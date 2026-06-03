Royal Mansour Marrakech rejoint l’élite du Triple Crown

Une nouvelle distinction internationale vient renforcer la réputation du secteur hôtelier marocain. Le Royal Mansour Marrakech a été sélectionné parmi les établissements récompensés par le Condé Nast Traveler Triple Crown, une reconnaissance particulièrement rare dans l’univers du luxe, attribuée uniquement aux hôtels ayant réussi à intégrer les trois classements les plus prestigieux du célèbre magazine de voyage.

Pour figurer dans cette sélection, un établissement doit avoir été distingué à la fois dans la Hot List, qui récompense les meilleures ouvertures hôtelières, dans la Gold List, qui rassemble les adresses préférées de la rédaction, ainsi que dans les Readers’ Choice Awards, classement établi à partir des votes de voyageurs du monde entier.

Le Triple Crown ne rassemble qu’environ 400 hôtels à l’échelle mondiale, ce qui en fait l’une des distinctions les plus sélectives du secteur. Cette reconnaissance confirme la place du Royal Mansour Marrakech parmi les références internationales de l’hôtellerie haut de gamme et témoigne de l’attractivité croissante du Maroc sur le marché mondial du tourisme de luxe.

Depuis son ouverture, l’établissement s’est imposé grâce à une approche fondée sur l’excellence du service, la valorisation de l’artisanat marocain et une expérience personnalisée qui séduit aussi bien les experts du voyage que les visiteurs internationaux. Après seize années d’activité, cette nouvelle consécration vient souligner la constance de sa stratégie et sa capacité à maintenir des standards parmi les plus élevés du secteur.

Cette distinction intervient dans un contexte favorable pour l’hôtellerie de luxe au Maroc. Marrakech continue de s’affirmer comme l’une des destinations les plus recherchées du continent africain, portée par des investissements soutenus, une offre haut de gamme en expansion et une visibilité internationale renforcée à l’approche des grands rendez-vous touristiques et sportifs des prochaines années.