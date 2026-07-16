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Orange TV obtient son feu vert pour le marché marocain

Par Rédaction

Le marché de la télévision payante au Maroc s’apprête à accueillir un nouvel opérateur. Le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA) a autorisé Médi Telecom à lancer Orange TV, une plateforme accessible par abonnement qui proposera dès son lancement un catalogue de 74 chaînes.

Cette autorisation, accordée pour une période de trois ans renouvelable, ouvre la voie à une nouvelle offre destinée aux amateurs de sport, de cinéma, de documentaires, d’information, de divertissement et de programmes pour enfants.

Le sport occupera une place centrale dans le bouquet, avec 30 chaînes beIN Sports permettant notamment de suivre de nombreuses compétitions internationales. L’offre sera complétée par des chaînes de cinéma et de séries du groupe beIN ainsi que plusieurs chaînes internationales de référence, parmi lesquelles National Geographic, Discovery Channel, BBC Earth, CNN, Cartoon Network, Baby TV et plusieurs chaînes du groupe MBC.

L’arrivée d’Orange TV devrait renforcer la concurrence sur le marché marocain de la télévision premium en offrant aux consommateurs une nouvelle alternative pour accéder à des contenus internationaux et à des événements sportifs diffusés en direct.

Le régulateur précise toutefois que toute modification du bouquet de chaînes devra faire l’objet d’une validation préalable. L’opérateur sera également tenu de respecter les exigences réglementaires en matière de qualité de service, d’information des abonnés et de remboursement en cas de changement affectant l’offre commerciale.

Sur le plan financier, Médi Telecom devra s’acquitter d’un droit d’autorisation de 500.000 dirhams, auquel s’ajoutera une redevance annuelle équivalente à 5 % du chiffre d’affaires généré par le service.

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