Marsa Maroc renforce son rôle stratégique à Jorf Lasfar

Marsa Maroc poursuit l’élargissement de son empreinte dans les infrastructures portuaires du Royaume. L’opérateur national a remporté la concession du poste pétrolier 8 Bis du port de Jorf Lasfar, un projet destiné à accompagner la hausse des besoins du Maroc en produits pétroliers et à renforcer les capacités logistiques du principal port industriel du pays.

Attribuée à l’issue d’un appel d’offres lancé par l’Agence nationale des ports (ANP), cette concession est accordée pour une durée de 30 ans. Elle confie à Marsa Maroc l’ensemble du développement du futur terminal, depuis sa conception et son financement jusqu’à sa construction, son équipement, son exploitation commerciale ainsi que les opérations de maintenance.

Le futur poste pétrolier affichera une longueur d’environ 71 mètres avec un tirant d’eau de 16,5 mètres. Il sera en mesure de traiter jusqu’à 4,6 millions de tonnes de vracs liquides par an, renforçant ainsi les infrastructures énergétiques du port de Jorf Lasfar, l’un des principaux hubs industriels et énergétiques du Maroc.

La mise en service de cette nouvelle installation est prévue à partir de 2029. Elle devrait contribuer à fluidifier les importations de produits pétroliers tout en consolidant la position de Marsa Maroc sur le segment des vracs liquides, un marché stratégique pour l’économie nationale.

Cette nouvelle concession s’inscrit dans la stratégie de croissance de l’opérateur, qui poursuit également son développement à l’international. Présent dans 27 ports et exploitant 36 terminaux, dont plusieurs sur le continent africain, Marsa Maroc confirme son ambition de devenir un acteur logistique de référence en Afrique.

Avec un trafic annuel dépassant 67 millions de tonnes, le groupe continue de renforcer son portefeuille d’actifs tout en accompagnant les investissements portuaires du Maroc, dans un contexte marqué par la montée des échanges commerciaux et le développement des infrastructures nationales.