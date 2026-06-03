Barceló accélère ses investissements hôteliers au Maroc avant le Mondial 2030

Le Maroc continue d’attirer les plus grands groupes hôteliers internationaux à mesure que se rapprochent les échéances sportives majeures de la décennie. Le groupe espagnol Barceló Hotel Group vient de franchir une nouvelle étape dans son développement au Royaume avec l’acquisition de deux établissements emblématiques situés à Casablanca et Rabat, confirmant l’importance stratégique accordée au marché marocain.

L’opération, estimée à près de 80 millions d’euros, concerne les hôtels Farah Casablanca et Farah Rabat. Ces deux actifs feront l’objet d’un vaste programme de rénovation destiné à les aligner sur les standards internationaux du groupe espagnol et à renforcer leur positionnement sur le segment premium. À Casablanca, Barceló ambitionne notamment d’atteindre une capacité d’environ 600 chambres, consolidant ainsi sa présence dans la capitale économique du Royaume.

Cette stratégie s’inscrit dans un contexte marqué par les préparatifs du Maroc en vue de la Coupe du monde 2030, organisée conjointement avec l’Espagne et le Portugal. Le groupe considère que les investissements massifs engagés dans les infrastructures nationales, qu’il s’agisse de l’extension du réseau à grande vitesse Al Boraq, du développement des connexions vers Marrakech et Agadir ou encore du futur Grand Stade de Benslimane, créent un environnement particulièrement favorable à la croissance du secteur touristique.

Le Maroc est désormais devenu la première destination d’investissement du groupe Barceló, dépassant même le Mexique, longtemps considéré comme son principal marché international. Cette évolution témoigne de la confiance grandissante des investisseurs espagnols dans le potentiel touristique du Royaume, porté par une dynamique de fréquentation en forte progression et par les perspectives liées aux grands événements internationaux à venir.

Au-delà de ces acquisitions, Barceló prévoit d’investir près de 350 millions d’euros en 2026 à l’échelle internationale pour financer de nouvelles opérations de croissance, des rénovations et des projets de modernisation. Le groupe s’appuie sur des résultats financiers solides, ayant enregistré en 2025 les meilleures performances de son histoire avec un chiffre d’affaires de 7,87 milliards d’euros et un bénéfice net supérieur à 313 millions d’euros.

L’offensive de Barceló illustre une tendance plus large observée dans l’hôtellerie ibérique. Plusieurs groupes espagnols, dont Iberostar, RIU Hotels & Resorts, Meliá Hotels International et Eurostars Hotel Company, renforcent également leur présence au Maroc afin de profiter de la montée en puissance du tourisme national et des opportunités générées par le Mondial 2030.