Fondation CDG : six projets digitaux soutenus au Maroc

La Fondation CDG renforce son engagement en faveur de l’innovation sociale au Maroc en annonçant le financement de six projets numériques portés par des associations. Sélectionnées dans le cadre de la deuxième édition du programme DIGIT@CTION, ces initiatives bénéficieront d’un accompagnement technique et financier pour accélérer leur déploiement sur le terrain.

Organisée à Rabat, la cérémonie de clôture de cette édition a réuni les porteurs de projets après plusieurs jours de formation intensive et de travail collaboratif. Le programme, intégré à l’initiative Awane Tam’kin, vise à encourager l’utilisation des technologies numériques pour répondre à des problématiques sociales et améliorer les services proposés par le tissu associatif.

Les associations participantes ont d’abord pris part à un bootcamp destiné à renforcer leurs modèles d’impact avant de transformer leurs idées en solutions concrètes lors d’un hackathon organisé avec le soutien de DXC-CDG. Des experts et collaborateurs du Groupe CDG ont accompagné les équipes dans le développement de leurs projets, en travaillant notamment sur leur modèle économique, leur stratégie de déploiement et leur viabilité.

Parmi les projets retenus figure SMARTCARE by AMI, une plateforme conçue pour améliorer le suivi médical et social des enfants atteints d’infirmité motrice cérébrale. L’application City Drive Guide facilite quant à elle la localisation et la réservation de places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite.

Le programme soutient également AMM Connect, une solution numérique dédiée au suivi des personnes atteintes de myopathies, ainsi que COSTEP – Together in Every Step, une plateforme favorisant la coordination entre familles, professionnels de santé et administrations autour des enfants en situation de handicap.

Deux autres initiatives complètent cette sélection. HIKMA exploite les données issues de l’accompagnement des femmes afin d’améliorer leur prise en charge, tandis que TAMKIN DIGITAL met en place un historique numérique partagé pour assurer un meilleur suivi des bénéficiaires des associations et optimiser leurs parcours d’insertion.

À travers DIGIT@CTION, la Fondation CDG confirme sa volonté d’encourager l’innovation au service de l’intérêt général et de renforcer la transformation numérique du secteur associatif au Maroc en accompagnant des solutions à fort impact social.