Royal Air Maroc ouvre une liaison directe entre Casablanca et Los Angeles

Royal Air Maroc poursuit l’expansion de son réseau international avec le lancement officiel d’une nouvelle liaison directe entre Casablanca et Los Angeles. Inaugurée le 7 juin 2026, cette route marque une étape importante dans le développement de la compagnie nationale et renforce la position du Maroc comme passerelle stratégique entre l’Afrique et l’Amérique du Nord.

Le premier vol a décollé de l’aéroport Mohammed V de Casablanca à 4 heures du matin, ouvrant une connexion sans escale de douze heures vers la métropole californienne. Cette nouvelle desserte constitue l’une des liaisons les plus ambitieuses du réseau long-courrier de Royal Air Maroc et rapproche davantage le Royaume de la côte pacifique des États-Unis.

Selon Hamid Addou, Président Directeur Général de Royal Air Maroc, cette ouverture représente un jalon majeur pour la compagnie et pour la connectivité aérienne du continent africain. Elle intervient dans une année symbolique marquée par les célébrations des 250 ans d’amitié entre le Maroc et les États-Unis, mais également par l’engouement international autour du Mondial 2026.

La ligne sera exploitée à raison de trois fréquences hebdomadaires. Les départs depuis Casablanca sont programmés les mardis, vendredis et dimanches à 04h00 pour une arrivée à Los Angeles à 08h20 heure locale. Les vols retour quitteront la Californie à 10h20 pour rejoindre Casablanca le lendemain à 05h25.

Royal Air Maroc mobilise sur cette liaison ses appareils gros porteurs dédiés aux vols long-courriers. Les passagers bénéficieront de services adaptés aux trajets intercontinentaux, comprenant des systèmes de divertissement individuels, des cabines modernes et des prestations conçues pour améliorer le confort sur les longues distances.

Cette nouvelle route s’inscrit dans le cadre du plan de développement signé entre Royal Air Maroc et le gouvernement marocain en 2023. L’objectif est de renforcer le rôle de Casablanca en tant que hub aérien majeur reliant l’Afrique, l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Amérique latine.

La liaison vise plusieurs catégories de voyageurs, notamment la diaspora marocaine et africaine installée sur la côte ouest américaine, les touristes, les hommes d’affaires ainsi que les supporters appelés à se déplacer vers les États-Unis à l’occasion des grandes compétitions sportives internationales.

Avec l’ouverture de Los Angeles, Royal Air Maroc consolide davantage sa présence sur le marché nord-américain, où elle dessert déjà New York, Washington, Miami, Montréal et Toronto. Cette expansion s’ajoute aux récentes ouvertures de lignes internationales qui illustrent l’ambition de la compagnie de renforcer son réseau mondial et de soutenir le rayonnement du Maroc sur les principaux marchés internationaux.