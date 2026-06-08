Les Lions de l’Atlas tenus en échec par la Norvège avant le Mondial 2026

À quelques jours de leur entrée en lice en Coupe du monde 2026 face au Brésil, les Lions de l’Atlas ont conclu leur préparation sur un match nul (1-1) contre la Norvège au Sports Illustrated Stadium du New Jersey. Une rencontre qui a permis au sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, de procéder aux derniers réglages avant le début de la compétition.

Le Maroc a rapidement pris l’ascendant sur son adversaire grâce à une entame de match dynamique. Très actif dans les premières minutes, Brahim Diaz a concrétisé la domination marocaine dès la 7e minute en ouvrant le score d’une frappe précise dans la surface après plusieurs offensives dangereuses menées notamment avec Abde Ezzalzouli.

Malgré ce début prometteur, la Norvège est progressivement revenue dans la partie. Les Scandinaves, emmenés par Erling Haaland, ont tenté de réagir avant la pause sans parvenir à tromper la vigilance de Yassine Bounou. Le Maroc a conservé son avantage jusqu’à la mi-temps grâce à une organisation défensive solide et à plusieurs séquences de possession maîtrisées.

Au retour des vestiaires, les Norvégiens ont affiché davantage d’ambitions offensives. Bounou s’est illustré à plusieurs reprises, tandis que Brahim Diaz a continué à créer le danger devant le but adverse. Toutefois, les nombreux changements opérés par les deux sélectionneurs ont progressivement fait retomber l’intensité de la rencontre.

La Norvège a finalement trouvé l’ouverture à un quart d’heure du terme. Servi dans la surface, Martin Ødegaard a égalisé d’un plat du pied, permettant à son équipe de revenir au score et de sceller le résultat final.

Ce match constitue le dernier test des Lions de l’Atlas avant leur premier rendez-vous mondial face au Brazil national football team le 13 juin. Le Maroc évoluera dans le groupe C, où figurent également Scotland national football team et Haiti national football team.

Si le résultat ne revêt qu’une importance relative dans le cadre d’une préparation, cette rencontre a mis en évidence certaines satisfactions offensives, mais aussi plusieurs ajustements à effectuer avant le début d’un Mondial qui s’annonce particulièrement exigeant pour la sélection marocaine.