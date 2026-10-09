Royal Air Maroc modernise ses Boeing 787 avant les grands rendez-vous internationaux

Royal Air Maroc engage une nouvelle étape dans l’amélioration du confort de ses passagers. La compagnie nationale a conclu un accord avec Boeing pour rénover les cabines de sept de ses Boeing 787-8. L’annonce a été faite en marge du Marrakech Airshow 2026, organisé du 7 au 10 octobre à Marrakech.

Cette opération concerne des appareils acquis neufs entre 2015 et 2018. Elle doit permettre de moderniser leurs aménagements intérieurs et d’harmoniser leur niveau de confort avec celui des avions récemment intégrés à la flotte. Le programme s’inscrit dans les efforts de la compagnie pour améliorer l’expérience à bord de ses vols long-courriers.

Les sept Boeing 787-8 concernés disposent chacun de 274 sièges. Ils constituent une partie importante du dispositif long-courrier de Royal Air Maroc, aux côtés de six Boeing 787-9, dont la capacité dépasse 300 passagers. Ces appareils assurent notamment des liaisons reliant Casablanca à plusieurs grandes destinations internationales, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie.

Pour la compagnie, la modernisation des cabines représente un levier important pour renforcer la qualité du service. Elle doit également contribuer à maintenir une expérience de voyage cohérente sur les différentes générations d’appareils exploités par le transporteur marocain.

L’accord a été signé par Naoual Ait Hammou, directrice du pôle exploitation aérienne de Royal Air Maroc, et Fahad Al Mheiri, président régional de Boeing pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Le constructeur américain accompagnera ainsi la compagnie dans cette opération de rénovation.

Le calendrier intervient alors que Royal Air Maroc poursuit l’expansion de sa flotte. Celle-ci a atteint 71 appareils, un niveau historique pour la compagnie. L’objectif annoncé est de porter ce nombre à 73 avions d’ici la fin de 2026.

À plus long terme, la stratégie de développement à l’horizon 2037 prévoit une flotte de 200 appareils neufs, dotés de cabines répondant à des standards élevés de confort. Cette montée en puissance doit soutenir le développement du réseau international de la compagnie et renforcer le rôle de Casablanca comme plateforme de correspondance.

Le partenariat entre Boeing et Royal Air Maroc s’inscrit dans une relation commerciale de plus de 70 ans. Sa prolongation intervient alors que le Maroc prépare plusieurs échéances internationales, notamment la Coupe du monde 2030, que le Royaume coorganisera.

L’amélioration des cabines constitue l’un des éléments de cette préparation. La capacité à offrir des vols confortables, un réseau étendu et une flotte modernisée sera déterminante pour accompagner la progression attendue du trafic aérien vers le Maroc.

Au-delà de la rénovation des sept Boeing 787-8, les ambitions affichées par Royal Air Maroc traduisent une évolution plus large de son modèle. La compagnie cherche à augmenter ses capacités tout en renforçant la qualité de ses services, dans un secteur où le confort à bord et la compétitivité du réseau pèsent fortement dans le choix des voyageurs.