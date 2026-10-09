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Orange Maroc accélère sur le cloud, l’IA et les réseaux intelligents

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

Orange Maroc renforce son positionnement sur le marché des technologies d’entreprise. L’opérateur a annoncé trois collaborations avec Red Hat, RUCKUS et Axis Communications lors de la 8e édition des Assises de l’AUSIM, organisée à Tanger du 7 au 9 octobre 2026.

Ces rapprochements ciblent plusieurs leviers de la transformation numérique au Maroc. Le cloud souverain, l’intelligence artificielle et les infrastructures réseau figurent au cœur de cette stratégie. L’objectif est de proposer aux entreprises et aux administrations des solutions adaptées à leurs besoins de performance, de sécurité et de modernisation.

Avec Red Hat, Orange Maroc entend faire évoluer son offre de cloud souverain. Le partenariat doit favoriser l’intégration de technologies cloud-native et de capacités d’intelligence artificielle dédiées aux entreprises. Cette orientation répond aux besoins croissants des organisations qui souhaitent moderniser leurs applications tout en maîtrisant leurs environnements numériques.

La collaboration avec RUCKUS porte sur les réseaux filaires et sans fil de nouvelle génération. Les deux partenaires prévoient d’explorer des solutions d’assurance réseau pilotées par l’intelligence artificielle. Les services managés font également partie des axes de développement. Ces technologies peuvent aider les organisations à améliorer la disponibilité de leurs réseaux et à simplifier leur gestion quotidienne.

Le troisième partenariat concerne Axis Communications, spécialiste des solutions de vision réseau. Orange Maroc souhaite développer des applications d’Edge AI et de vision intelligente. Ces technologies permettent de traiter certaines données directement à proximité des équipements, sans dépendre systématiquement d’un traitement centralisé dans le cloud.

Plusieurs secteurs pourraient bénéficier de ces usages, notamment l’industrie, le commerce, les transports et les bâtiments connectés. La combinaison de capteurs, de caméras intelligentes et d’algorithmes d’analyse ouvre des perspectives pour la supervision des installations, l’optimisation des opérations et l’automatisation de certaines tâches.

Au-delà de ces trois annonces, Orange Maroc a présenté une offre destinée aux entreprises et aux administrations. Elle couvre la connectivité, le cloud, la cybersécurité, la data, l’intelligence artificielle et les industries intelligentes.

Pour les organisations marocaines, ces évolutions traduisent l’importance croissante des infrastructures numériques dans la compétitivité. Les entreprises recherchent désormais des solutions capables de relier leurs systèmes, de sécuriser leurs données et d’exploiter davantage les informations issues de leurs activités.

Les collaborations annoncées à Tanger renforcent ainsi l’approche d’Orange Maroc autour de services technologiques intégrés. Leur portée dépendra notamment de la concrétisation des projets, de leur disponibilité commerciale et de leur capacité à répondre aux besoins spécifiques du marché national.

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