FrancoTech 2026 : les ambitions technologiques du Maroc s’exportent au Cambodge

Le Maroc entend renforcer sa place dans l’économie numérique mondiale. À Phnom Penh, où se tient FrancoTech 2026 du 14 au 16 novembre, le Royaume met en avant ses entreprises technologiques et cherche à nouer de nouveaux partenariats internationaux.

Cette présence intervient dans le cadre de la deuxième édition de ce rendez-vous francophone de l’innovation, organisé en marge du 20e Sommet de la Francophonie. Le salon réunit plus de 200 exposants issus d’environ 90 États et gouvernements. Il constitue une plateforme de rencontres entre entreprises, investisseurs et institutions autour des nouvelles technologies.

La délégation marocaine est portée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Fédération des technologies de l’information, des télécommunications et de l’offshoring (APEBI). Les deux organisations ont mis en place un pavillon commun consacré aux compétences et aux solutions développées par les opérateurs nationaux.

L’enjeu dépasse la simple visibilité institutionnelle. Les entreprises marocaines cherchent à accéder à de nouveaux marchés, identifier des partenaires commerciaux et intégrer davantage les chaînes de valeur internationales. Le numérique, l’intelligence artificielle et les technologies à forte valeur ajoutée figurent parmi les secteurs ciblés.

Pour Mehdi Tazi, président de la CGEM, le Royaume dispose de plusieurs atouts pour s’imposer comme une plateforme technologique de référence. La qualité des ressources humaines, le dynamisme entrepreneurial et le potentiel des énergies renouvelables constituent des avantages pour attirer les investissements.

La disponibilité d’une énergie de plus en plus décarbonée représente notamment un argument pour les projets liés aux infrastructures numériques et à l’intelligence artificielle. Ces activités nécessitent des capacités de calcul importantes et des ressources énergétiques compétitives.

La CGEM souhaite ainsi transformer ces avantages en débouchés économiques concrets. L’ambition est de faire évoluer le positionnement du Maroc, d’un marché de services numériques vers un véritable producteur de technologies et de solutions innovantes.

L’APEBI partage cette orientation. Son président, Rachid Ressani, insiste sur la nécessité de convertir les contacts internationaux en collaborations opérationnelles. La fédération entend accompagner les entreprises marocaines dans leur développement à l’étranger et favoriser l’émergence de champions nationaux capables de rivaliser sur les marchés internationaux.

Cette stratégie répond à un enjeu majeur pour l’économie marocaine. Le développement de l’offshoring et des services informatiques a permis de renforcer les compétences locales. La prochaine étape consiste à développer davantage la conception de logiciels, les solutions d’intelligence artificielle et les technologies propriétaires.

Le Maroc cherche également à valoriser sa position géographique et ses relations économiques avec l’Afrique, l’Europe et l’espace francophone. Ces connexions peuvent faciliter l’accès des entreprises nationales à de nouveaux marchés et renforcer leur capacité à exporter.

Organisée sous le thème « Une communauté francophone, un avenir numérique », FrancoTech 2026 offre ainsi une vitrine internationale aux ambitions technologiques du Royaume. Après une première édition à Paris en 2024, cette rencontre confirme la volonté de faire de l’espace francophone un terrain de coopération économique et d’innovation.

Pour les entreprises marocaines, le véritable défi sera désormais de transformer cette visibilité en contrats, en investissements et en partenariats durables.