Cybersécurité : le Maroc renforce son arsenal face aux cyberattaques

Plus de 2 100 tentatives de cyberattaques ont été détectées de manière proactive contre les systèmes d’information des administrations publiques et des infrastructures stratégiques au Maroc. Ces chiffres témoignent de la pression croissante qui pèse sur les réseaux numériques du Royaume et de l’importance accordée à leur protection.

Les données ont été présentées par Abdellatif Loudyi, ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale, devant la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants.

Entre janvier et septembre 2026, le dispositif national de surveillance a recensé 419 incidents cybernétiques. Ces événements ont nécessité 123 interventions directes. Durant la même période, le centre de veille et de réponse aux cyberattaques a diffusé 968 bulletins de sécurité, dont 373 alertes classées critiques.

La surveillance a également porté sur 47 sites relevant d’organismes publics et d’infrastructures vitales. Les équipes spécialisées ont procédé à des analyses numériques et évalué 72 applications accessibles depuis Internet. Ces vérifications ont permis de détecter des vulnérabilités critiques dans 31 applications.

L’examen du code source de 25 autres applications a révélé des failles majeures dans dix d’entre elles. Certaines concernaient directement leur architecture logicielle. Par ailleurs, les opérations de contrôle des adresses IP et des noms de domaine ont généré 1 070 alertes. Parmi elles, 81 présentaient un niveau de gravité élevé.

Face à ces risques, le Maroc renforce ses capacités opérationnelles. Quinze centres opérationnels de sécurité (SOC) ont ainsi été installés au sein de plusieurs établissements publics et organismes stratégiques. Leur financement a été assuré par le budget de l’Administration de la Défense nationale.

Ces structures jouent un rôle essentiel dans la surveillance continue des systèmes informatiques. Elles permettent de repérer les comportements suspects, d’analyser les incidents et de coordonner les réponses aux attaques.

L’autre évolution majeure concerne l’intégration de l’intelligence artificielle dans les dispositifs de cybersécurité. La Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI) développe de nouvelles applications reposant sur ces technologies. L’objectif est d’améliorer la détection précoce des menaces, l’analyse des risques et le traitement des alertes.

Le Royaume prépare également la création d’une « AI Factory ». Cette infrastructure doit fournir à la DGSSI des capacités de calcul adaptées au développement et au déploiement de solutions d’intelligence artificielle. Elle permettra notamment d’accélérer les expérimentations et de renforcer les outils de protection des systèmes sensibles.

Cette orientation intervient alors que la transformation numérique touche progressivement tous les secteurs de l’économie marocaine. Les administrations, les banques, les opérateurs télécoms, les entreprises et les infrastructures énergétiques dépendent désormais de systèmes connectés dont la sécurité constitue un enjeu stratégique.

La multiplication des cyberattaques impose ainsi une approche qui dépasse la simple protection technique. La sécurisation des données, la continuité des services publics et la résilience des infrastructures deviennent des priorités nationales.

Avec le renforcement de la DGSSI, le déploiement des centres SOC et le futur projet AI Factory, le Maroc entend consolider sa souveraineté numérique et mieux anticiper des menaces de plus en plus sophistiquées.