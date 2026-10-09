BTB : le fonds immobilier canadien atteint 1,3 milliard de dollars après 20 ans

Le fonds immobilier canadien BTB célèbre deux décennies de développement avec un portefeuille dont la valeur a atteint 1,3 milliard de dollars canadiens au 30 juin 2026. Coté à la Bourse de Toronto, le groupe a marqué cet anniversaire par une cérémonie de clôture des marchés, en présence de ses dirigeants, de partenaires et de représentants de la place financière.

Fondé en 2006 à partir de premières acquisitions à Montréal et à Québec, BTB a progressivement étendu sa présence sur le marché immobilier canadien. Le fonds a notamment renforcé ses activités à Ottawa en 2012, année de son passage de la Bourse de croissance TSX à la Bourse de Toronto.

Sa stratégie a ensuite évolué vers une spécialisation plus marquée dans l’immobilier industriel. En 2018, ce segment représentait 18 % de son portefeuille. Depuis, BTB a accéléré cette réorientation en vendant certains actifs jugés moins stratégiques, notamment des immeubles de bureaux, afin de réinvestir les fonds dans des propriétés industrielles.

Cette transformation s’est poursuivie en 2026 avec l’acquisition de trois propriétés industrielles à Leduc, en Alberta. Les actifs industriels représentent désormais environ 38 % du portefeuille du fonds.

BTB détient et gère aujourd’hui 72 propriétés, réparties entre l’immobilier industriel, les commerces de première nécessité et les bureaux de banlieue. L’ensemble représente une superficie locative d’environ 5,9 millions de pieds carrés.

Pour Michel Léonard, président et chef de la direction, cet anniversaire marque également l’ouverture d’une nouvelle phase de développement. Le dirigeant met en avant la consolidation du portefeuille et le travail réalisé avec les investisseurs, les employés et les partenaires au cours des vingt dernières années.

L’évolution de BTB illustre une tendance du marché immobilier commercial : les investisseurs cherchent à privilégier les actifs correspondant davantage à leurs priorités stratégiques. L’immobilier industriel occupe une place importante dans cette réorganisation, notamment pour les entreprises qui ont besoin d’espaces de production, de stockage et de distribution.

Après vingt ans d’activité, BTB entend poursuivre son développement autour des grands marchés canadiens, en s’appuyant sur un portefeuille davantage orienté vers l’immobilier industriel et sur la gestion directe de ses propriétés.