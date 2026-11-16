Aéroports du Maroc : l’ONDA devient une société anonyme

Le Maroc engage une nouvelle étape dans la modernisation de son secteur aéroportuaire. Le Conseil de gouvernement a approuvé le projet de loi n° 06.25 portant transformation de l’Office national des aéroports (ONDA) en société anonyme. Baptisée « Aéroports du Maroc S.A. », la nouvelle structure marque une évolution importante dans l’organisation et la gouvernance des infrastructures aéroportuaires nationales.

Cette transformation s’inscrit dans une stratégie plus large de restructuration des établissements et entreprises publics. Elle vise à donner davantage de souplesse à la gestion des plateformes aéroportuaires, tout en renforçant leur capacité d’investissement et leur compétitivité.

Le nouveau dispositif prévoit une organisation articulée autour de plusieurs entités. La société mère conservera des missions stratégiques pour le compte de l’État, notamment la gestion de la navigation aérienne et du domaine public aéroportuaire. Elle pourra également confier la gestion et l’exploitation de certains aéroports à des filiales, dans le cadre de conventions de concession spécifiques.

Une autre filiale sera créée pour assurer la gestion des participations détenues dans les différentes sociétés aéroportuaires. Cette architecture doit permettre de distinguer les fonctions stratégiques, les activités opérationnelles et la gestion des investissements.

Le changement de statut repose notamment sur la loi-cadre n° 50.21 relative à la réforme des établissements et entreprises publics. Il s’inscrit également dans le cadre de la loi n° 82.20 instituant l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État.

Au-delà de cette évolution institutionnelle, les enjeux sont considérables pour le transport aérien marocain. Le Royaume prépare une montée en puissance de ses infrastructures, portée par la croissance du tourisme, l’augmentation du trafic international et les ambitions liées à la Coupe du monde 2030.

La stratégie « Aéroports 2030 » prévoit justement une transformation profonde du réseau national. Les plateformes devront répondre à des exigences croissantes en matière de capacité, de sécurité, de connectivité et de qualité de service.

Le passage en société anonyme pourrait faciliter la mobilisation des investissements et accélérer certains projets. Le recours aux filiales et aux concessions ouvre aussi la voie à de nouveaux modèles de gestion et d’exploitation.

Cette nouvelle organisation devra néanmoins s’accompagner d’une gouvernance rigoureuse. La répartition des responsabilités entre la société mère et ses filiales sera déterminante. La continuité du service public et le contrôle des activités devront également rester des priorités.

Pour les voyageurs, les effets de cette réforme devront surtout se traduire par des améliorations concrètes. La fluidité des contrôles, la qualité de l’accueil, la gestion des bagages et la ponctualité des opérations restent des indicateurs essentiels.

Avec cette transformation, le Maroc cherche à adapter son modèle aéroportuaire aux ambitions économiques et touristiques du Royaume. Le véritable enjeu sera désormais de convertir cette nouvelle architecture juridique en gains mesurables pour les passagers et l’ensemble de l’écosystème du transport aérien.