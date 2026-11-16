ActualitésCanada

Le Canada accueillera le prochain Sommet de la Francophonie en 2028

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

Le Canada a été officiellement désigné pour accueillir le 21e Sommet de la Francophonie en 2028. L’annonce a été faite à Phnom Penh, au Cambodge, lors de la 20e édition de ce rendez-vous international auquel participent plus de 90 États et gouvernements membres.

Le Premier ministre canadien Mark Carney a représenté son pays à cette rencontre. Le prochain sommet se tiendra dans la région de la capitale nationale. Le Canada retrouvera ainsi l’organisation de cet événement pour la première fois depuis 2008, année où Québec avait accueilli les délégations francophones.

Ottawa entend faire de cette édition une occasion de renforcer les échanges économiques et culturels entre les pays membres. La place du français dans l’environnement numérique figurera parmi les priorités annoncées. Le gouvernement canadien souhaite notamment défendre la diversité linguistique face à la progression de l’intelligence artificielle et des grandes plateformes numériques.

Plusieurs engagements financiers ont également été annoncés à Phnom Penh. Le Canada prévoit plus de 23 millions de dollars sur quatre ans pour soutenir l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l’Agence universitaire de la Francophonie. Ces fonds doivent contribuer à la promotion du français, à la diversité culturelle et à la coopération scientifique et éducative.

Une enveloppe supplémentaire de 24 millions de dollars sera consacrée à des projets avec les pays de l’Afrique francophone. Elle couvrira notamment la protection des populations vulnérables, l’autonomisation économique des femmes, les transports durables et la sécurité sanitaire. Sur ce montant, deux millions de dollars seront destinés à la lutte contre la propagation du virus Ebola dans les régions concernées.

La coopération sanitaire entre le Canada et l’Afrique doit également être renforcée. Un protocole d’entente a été signé entre l’Agence de la santé publique du Canada et les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Il porte sur la surveillance sanitaire, la préparation aux urgences et les capacités de réponse aux crises.

Le Manitoba a par ailleurs obtenu le statut de gouvernement observateur auprès de l’OIF, avec le soutien du Canada. La province rejoint ainsi l’Ontario et la Nouvelle-Écosse dans cette catégorie, tandis que le Québec et le Nouveau-Brunswick disposent du statut de membres de plein droit.

Avant le sommet de 2028, Moncton, au Nouveau-Brunswick, accueillera en août un pré-sommet consacré à la jeunesse francophone. Des jeunes des provinces canadiennes et des pays membres pourront y échanger et présenter leurs propositions aux dirigeants.

Avec cette désignation, le Canada prépare déjà un rendez-vous qui réunira les représentants de l’ensemble de l’espace francophone. Selon l’Observatoire de la langue française, la Francophonie représente près de 16,5 % du PIB mondial et 20 % du commerce international de marchandises.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Chery Targets Morocco’s Premium SUV Market with the Tiggo 9 PHEV

Chery Targets Morocco’s Premium SUV Market with the Tiggo 9 PHEV

16/11/2026
Chery is expanding its presence in Morocco with the launch of the Tiggo 9 PHEV, a seven-seat plug-in hybrid SUV priced at MAD 369,000. Distributed exclusively by Africa Motors, a subsidiary of Auto Hall, the new model represents the Chinese brand’s move into a higher market segment. The Tiggo 9 PHEV combines a 1.5-litre turbocharged […]
Essaouira Hosts Global Women’s Forum for Peace, Bringing Together 500 Participants

Essaouira Hosts Global Women’s Forum for Peace, Bringing Together 500 Participants

16/11/2026
Nearly 500 activists, diplomats, political figures and civil society representatives gathered in Essaouira from November 12 to 14 for the third edition of the World Forum of Women for Peace. The international event placed women’s role in conflict resolution and peacebuilding at the center of discussions. Organized by the Guerrières de la Paix, a movement […]
BCP Expands Financial Support for Morocco–China Trade and Investment

BCP Expands Financial Support for Morocco–China Trade and Investment

11/11/2026
Morocco’s growing economic ties with China are creating new opportunities for financial institutions. Banque Centrale Populaire (BCP) is strengthening its support for businesses operating along the Africa–China trade corridor through the expertise of its subsidiary, Chaabi International Bank Offshore (CIB Offshore). The initiative focuses on cross-border payments, trade finance and digital banking services in Chinese. […]

Article précédent
Francophonie : Fatima Zahra El Mansouri porte la voix du Maroc à Phnom Penh

Articles similaires

Francophonie : Fatima Zahra El Mansouri porte la voix du Maroc à Phnom Penh

Francophonie : Fatima Zahra El Mansouri porte la voix...

Fatima Zahra El Mansouri représente le Roi Mohammed VI au 20e Sommet de l’Organisation internationale de la...
Mohamed Hassan Bensalah prépare la prise de contrôle totale du Groupe Le Matin

Mohamed Hassan Bensalah prépare la prise de contrôle totale...

Mohamed Hassan Bensalah a engagé les démarches pour prendre le contrôle total du Groupe Le Matin. Le...
FrancoTech 2026 : les ambitions technologiques du Maroc s’exportent au Cambodge

FrancoTech 2026 : les ambitions technologiques du Maroc s’exportent...

Le Maroc entend renforcer sa place dans l’économie numérique mondiale. À Phnom Penh, où se tient FrancoTech...