Le Canada accueillera le prochain Sommet de la Francophonie en 2028

Le Canada a été officiellement désigné pour accueillir le 21e Sommet de la Francophonie en 2028. L’annonce a été faite à Phnom Penh, au Cambodge, lors de la 20e édition de ce rendez-vous international auquel participent plus de 90 États et gouvernements membres.

Le Premier ministre canadien Mark Carney a représenté son pays à cette rencontre. Le prochain sommet se tiendra dans la région de la capitale nationale. Le Canada retrouvera ainsi l’organisation de cet événement pour la première fois depuis 2008, année où Québec avait accueilli les délégations francophones.

Ottawa entend faire de cette édition une occasion de renforcer les échanges économiques et culturels entre les pays membres. La place du français dans l’environnement numérique figurera parmi les priorités annoncées. Le gouvernement canadien souhaite notamment défendre la diversité linguistique face à la progression de l’intelligence artificielle et des grandes plateformes numériques.

Plusieurs engagements financiers ont également été annoncés à Phnom Penh. Le Canada prévoit plus de 23 millions de dollars sur quatre ans pour soutenir l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l’Agence universitaire de la Francophonie. Ces fonds doivent contribuer à la promotion du français, à la diversité culturelle et à la coopération scientifique et éducative.

Une enveloppe supplémentaire de 24 millions de dollars sera consacrée à des projets avec les pays de l’Afrique francophone. Elle couvrira notamment la protection des populations vulnérables, l’autonomisation économique des femmes, les transports durables et la sécurité sanitaire. Sur ce montant, deux millions de dollars seront destinés à la lutte contre la propagation du virus Ebola dans les régions concernées.

La coopération sanitaire entre le Canada et l’Afrique doit également être renforcée. Un protocole d’entente a été signé entre l’Agence de la santé publique du Canada et les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Il porte sur la surveillance sanitaire, la préparation aux urgences et les capacités de réponse aux crises.

Le Manitoba a par ailleurs obtenu le statut de gouvernement observateur auprès de l’OIF, avec le soutien du Canada. La province rejoint ainsi l’Ontario et la Nouvelle-Écosse dans cette catégorie, tandis que le Québec et le Nouveau-Brunswick disposent du statut de membres de plein droit.

Avant le sommet de 2028, Moncton, au Nouveau-Brunswick, accueillera en août un pré-sommet consacré à la jeunesse francophone. Des jeunes des provinces canadiennes et des pays membres pourront y échanger et présenter leurs propositions aux dirigeants.

Avec cette désignation, le Canada prépare déjà un rendez-vous qui réunira les représentants de l’ensemble de l’espace francophone. Selon l’Observatoire de la langue française, la Francophonie représente près de 16,5 % du PIB mondial et 20 % du commerce international de marchandises.