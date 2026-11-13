ActualitésCanada

Québec : un test national du système d’alerte prévu le 18 novembre

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

Les autorités québécoises préparent un nouvel exercice de sécurité civile. Le ministère de la Sécurité intérieure procédera, le 18 novembre 2026 à 13 h 55, à un test du dispositif Québec En Alerte. L’opération vise à vérifier le fonctionnement du système capable de prévenir rapidement la population en cas de danger.

Le message sera diffusé sur les téléphones mobiles compatibles, à la télévision et à la radio. Il sera transmis en français et en anglais. Selon les situations, les alertes peuvent concerner l’ensemble du Québec ou uniquement les zones directement exposées.

Ce dispositif intervient notamment lors de catastrophes naturelles, de disparitions d’enfants ou de situations présentant une menace immédiate pour la sécurité publique. Les tornades, les feux de forêt et la présence d’individus armés figurent parmi les scénarios pouvant justifier une intervention.

L’exercice du 18 novembre s’inscrit dans le cadre du Système national d’alertes au public (SNAP), une initiative déployée à l’échelle du Canada.

Au-delà de la réception du message sur les téléphones, ce test permettra de vérifier les infrastructures techniques, les procédures de diffusion et les connexions avec les plateformes numériques officielles. Le ministère souhaite également s’assurer du bon fonctionnement du site Internet Québec En Alerte et de ses relais sur les réseaux sociaux.

La multiplication des risques climatiques et des situations d’urgence renforce l’importance de ces dispositifs. Une diffusion rapide et ciblée peut permettre aux habitants de prendre les mesures nécessaires avant que la situation ne s’aggrave.

Depuis janvier 2026, le ministère indique avoir diffusé trois alertes par l’intermédiaire de Québec En Alerte.

La diffusion des messages est strictement encadrée. Elle peut être demandée par des intervenants d’urgence désignés ou des partenaires gouvernementaux. Seuls le ministère de la Sécurité intérieure et certains ministères fédéraux disposent de l’autorisation nécessaire pour transmettre des alertes au public par ce système.

Les autorités invitent également les citoyens à vérifier la compatibilité de leurs appareils mobiles avec le dispositif national.

Les informations relatives au fonctionnement du système et aux consignes de sécurité sont disponibles sur le portail officiel : https://www.alerte.gouv.qc.ca/fr.

Ce rendez-vous annuel permet ainsi de tester un outil essentiel de communication d’urgence et de maintenir la capacité des autorités à informer rapidement la population face aux menaces.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

BCP Expands Financial Support for Morocco–China Trade and Investment

BCP Expands Financial Support for Morocco–China Trade and Investment

11/11/2026
Morocco’s growing economic ties with China are creating new opportunities for financial institutions. Banque Centrale Populaire (BCP) is strengthening its support for businesses operating along the Africa–China trade corridor through the expertise of its subsidiary, Chaabi International Bank Offshore (CIB Offshore). The initiative focuses on cross-border payments, trade finance and digital banking services in Chinese. […]
DIMATIT Invests MAD 300 Million to Expand Morocco’s Industrial Capacity by 2030

DIMATIT Invests MAD 300 Million to Expand Morocco’s Industrial Capacity by 2030

11/11/2026
Moroccan industrial company DIMATIT is preparing a new phase of expansion, with nearly MAD 300 million in investments planned by 2030. The programme comes as the company celebrates its 85th anniversary and seeks to strengthen local manufacturing in water infrastructure, agriculture and industrial plastics. The YNNA Group subsidiary has already committed MAD 150 million in […]
Morocco Hosts Global AI Researchers at Casablanca Conference

Morocco Hosts Global AI Researchers at Casablanca Conference

11/11/2026
Casablanca brought together some of the world’s leading artificial intelligence researchers from November 3 to 6, as Morocco hosted the third edition of the International Conference on Computational Optimization (ICOMP 2026). For the first time, the event was held on African soil, marking a new milestone for the country’s ambitions in scientific research and advanced […]

Article précédent
Kapset se lance dans l’industrie avec le rachat de Siera

Articles similaires

Kapset se lance dans l’industrie avec le rachat de Siera

Kapset se lance dans l’industrie avec le rachat de...

Le groupe immobilier marocain Kapset prépare une nouvelle étape de son développement. Il annonce son entrée dans...
Douanes : le Maroc accélère sa transformation numérique avec l’UE

Douanes : le Maroc accélère sa transformation numérique avec...

La modernisation des procédures douanières devient un nouvel axe stratégique du partenariat entre le Maroc et l’Union...
Panne mondiale de Microsoft : les entreprises face à une crise numérique majeure

Panne mondiale de Microsoft : les entreprises face à...

La panne mondiale qui frappe Microsoft 365 depuis jeudi soir révèle la fragilité des organisations dépendantes des...