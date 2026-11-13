Québec : un test national du système d’alerte prévu le 18 novembre

Les autorités québécoises préparent un nouvel exercice de sécurité civile. Le ministère de la Sécurité intérieure procédera, le 18 novembre 2026 à 13 h 55, à un test du dispositif Québec En Alerte. L’opération vise à vérifier le fonctionnement du système capable de prévenir rapidement la population en cas de danger.

Le message sera diffusé sur les téléphones mobiles compatibles, à la télévision et à la radio. Il sera transmis en français et en anglais. Selon les situations, les alertes peuvent concerner l’ensemble du Québec ou uniquement les zones directement exposées.

Ce dispositif intervient notamment lors de catastrophes naturelles, de disparitions d’enfants ou de situations présentant une menace immédiate pour la sécurité publique. Les tornades, les feux de forêt et la présence d’individus armés figurent parmi les scénarios pouvant justifier une intervention.

L’exercice du 18 novembre s’inscrit dans le cadre du Système national d’alertes au public (SNAP), une initiative déployée à l’échelle du Canada.

Au-delà de la réception du message sur les téléphones, ce test permettra de vérifier les infrastructures techniques, les procédures de diffusion et les connexions avec les plateformes numériques officielles. Le ministère souhaite également s’assurer du bon fonctionnement du site Internet Québec En Alerte et de ses relais sur les réseaux sociaux.

La multiplication des risques climatiques et des situations d’urgence renforce l’importance de ces dispositifs. Une diffusion rapide et ciblée peut permettre aux habitants de prendre les mesures nécessaires avant que la situation ne s’aggrave.

Depuis janvier 2026, le ministère indique avoir diffusé trois alertes par l’intermédiaire de Québec En Alerte.

La diffusion des messages est strictement encadrée. Elle peut être demandée par des intervenants d’urgence désignés ou des partenaires gouvernementaux. Seuls le ministère de la Sécurité intérieure et certains ministères fédéraux disposent de l’autorisation nécessaire pour transmettre des alertes au public par ce système.

Les autorités invitent également les citoyens à vérifier la compatibilité de leurs appareils mobiles avec le dispositif national.

Les informations relatives au fonctionnement du système et aux consignes de sécurité sont disponibles sur le portail officiel : https://www.alerte.gouv.qc.ca/fr.

Ce rendez-vous annuel permet ainsi de tester un outil essentiel de communication d’urgence et de maintenir la capacité des autorités à informer rapidement la population face aux menaces.