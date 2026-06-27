Québec : plusieurs fermetures de routes et d’accès prévues jusqu’au 2 juillet

Les automobilistes, cyclistes et piétons devront adapter leurs déplacements dans la région de Québec au cours des prochains jours. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a annoncé une série de fermetures temporaires sur le boulevard Laurier ainsi que sur la piste polyvalente du pont de Québec afin de finaliser plusieurs chantiers d’infrastructure.

Les interventions concernent principalement la pose de la couche finale d’asphalte sur le boulevard Laurier, entre l’échangeur autoroutier et la route de l’Église. Selon le calendrier communiqué par les autorités, plusieurs fermetures complètes seront mises en place en soirée et durant la nuit entre le 28 juin et le 2 juillet, avec des impacts variables selon les journées.

Les usagers devront emprunter des itinéraires de détour qui seront balisés par une signalisation temporaire. Le ministère prévient également que des ralentissements importants pourraient être observés dans le secteur et recommande de prévoir davantage de temps pour les déplacements.

En parallèle, la piste polyvalente du pont de Québec sera inaccessible aux piétons et aux cyclistes durant les nuits des 29 et 30 juin afin de permettre l’installation d’un nouveau système d’éclairage. Un service de navette sera toutefois assuré entre les deux rives pendant toute la durée des travaux afin de maintenir les déplacements des usagers.

Ces opérations marquent la dernière phase de réfection du boulevard Laurier. Une fois les travaux d’asphaltage achevés, trois voies de circulation seront progressivement rouvertes dans chaque direction sur ce tronçon, améliorant ainsi la fluidité du trafic.

Le chantier ne sera cependant pas totalement terminé. Les travaux se poursuivront dans le tunnel réservé aux autobus, où certaines entraves ponctuelles pourraient encore être nécessaires jusqu’à l’automne 2026 afin de permettre l’accès au site et la poursuite des opérations.

Les autorités rappellent enfin que le calendrier des interventions demeure susceptible d’être modifié en fonction des conditions météorologiques ou de contraintes techniques, invitant les usagers à vérifier l’état du réseau avant leurs déplacements.