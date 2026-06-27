Maroc et Chine renforcent leur alliance douanière avec trois nouveaux accords

Le Maroc et la Chine franchissent une nouvelle étape dans le développement de leurs relations économiques. En marge de la session annuelle du Conseil de l’Organisation mondiale des douanes, organisée à Bruxelles, les administrations douanières des deux pays ont signé trois accords destinés à renforcer la sécurité des échanges commerciaux, accélérer les procédures et approfondir leur coopération technique.

Les documents ont été paraphés par Mohammed Ezzahaoui, directeur général de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII), et Baofeng Zhang, vice-ministre de l’Administration générale des douanes de Chine. Cette initiative traduit la volonté des deux partenaires d’adapter leur coopération aux nouveaux défis du commerce international, notamment la lutte contre la fraude et la digitalisation des services douaniers.

Le premier accord établit un mécanisme d’assistance administrative mutuelle. Il permettra aux deux administrations d’échanger plus efficacement des informations et de coordonner leurs actions afin de détecter les infractions douanières, de combattre la sous-facturation et les fausses déclarations, tout en améliorant la gestion des risques et la protection des recettes publiques.

Le deuxième texte concerne la reconnaissance mutuelle des programmes d’Opérateur économique agréé (OEA) du Maroc et de la Chine. Cette reconnaissance devrait simplifier les formalités pour les entreprises certifiées, réduire les délais de dédouanement et renforcer la fiabilité des chaînes logistiques entre les deux marchés. Pour les exportateurs marocains, cet accord représente également une opportunité d’améliorer leur accès au marché chinois dans des conditions plus compétitives.

Le troisième mémorandum porte sur une coopération directe entre les douanes du port de Casablanca et celles du port chinois de Ningbo, l’un des plus importants hubs portuaires mondiaux. Les deux administrations collaboreront sur la modernisation des procédures, l’analyse des données, la gestion des risques, la facilitation des échanges et la formation des ressources humaines.

Cette nouvelle dynamique s’inscrit dans la continuité des engagements pris lors de la 7ᵉ Commission mixte Maroc-Chine de coopération économique, commerciale et technique tenue à Pékin en décembre 2025. Les deux pays avaient alors convenu d’intensifier leur collaboration dans plusieurs domaines stratégiques, dont la coopération douanière.