Port Dakhla Atlantique : les travaux dépassent 62 %

Le chantier du Port Dakhla Atlantique poursuit son avancée et s’impose progressivement comme l’un des projets structurants les plus ambitieux du Maroc. Avec un taux de réalisation dépassant 62 %, cette infrastructure est appelée à jouer un rôle central dans le développement économique des provinces du Sud et dans le renforcement des échanges avec l’Afrique de l’Ouest.

Porté dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, le projet vise à faire de Dakhla une plateforme logistique et industrielle de premier plan. Son emplacement stratégique sur la façade atlantique doit permettre au Royaume de renforcer sa connectivité avec les marchés africains et internationaux.

Les travaux progressent à un rythme soutenu. Le viaduc maritime a déjà atteint un niveau d’exécution supérieur à 85 %, tandis que les opérations de remblaiement continuent d’avancer. Plus de 2 800 personnes sont mobilisées sur le chantier afin de respecter le calendrier fixé pour la réalisation des différentes infrastructures.

Au-delà de l’activité portuaire, le projet repose sur une vision économique globale. Le futur complexe comprendra une importante zone industrielle et logistique destinée à accueillir des investisseurs dans plusieurs secteurs stratégiques. L’objectif est de créer un écosystème capable de générer de l’emploi, de soutenir la croissance régionale et d’attirer de nouvelles activités à forte valeur ajoutée.

Les autorités misent notamment sur le développement des industries liées aux produits de la mer, à la logistique, aux énergies renouvelables et à l’hydrogène vert. Ces filières pourraient contribuer à transformer la région de Dakhla-Oued Eddahab en un pôle économique majeur à l’échelle continentale.

Le port s’inscrit également dans la stratégie du Maroc visant à renforcer son ancrage africain. L’infrastructure devrait faciliter les échanges commerciaux avec les pays du Sahel et favoriser une meilleure intégration économique entre le Royaume et plusieurs marchés du continent.

À terme, le Port Dakhla Atlantique ambitionne de devenir un hub maritime moderne, connecté aux grands réseaux internationaux de transport et capable d’accompagner les ambitions économiques du Maroc sur la façade atlantique.

L’achèvement des travaux est prévu pour 2028, tandis que la mise en exploitation devrait intervenir à la fin de l’année 2029, ouvrant une nouvelle étape dans le développement économique du Sud marocain.