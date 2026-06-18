Permis de conduire au Maroc : la NARSA lance une plateforme numérique

Le secteur des auto-écoles au Maroc s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa transformation numérique. L’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) met en place une plateforme digitale destinée à centraliser l’ensemble des démarches administratives liées à la formation à la conduite et à l’organisation des examens.

Prévu pour entrer en service le 1er octobre 2026, ce nouveau portail vise à simplifier les procédures pour les professionnels du secteur. Les responsables d’auto-écoles pourront notamment gérer à distance plusieurs formalités administratives, comme l’ajout de véhicules ou l’enregistrement de nouveaux moniteurs, sans avoir à se rendre dans les services régionaux compétents.

La plateforme introduit également une gestion modernisée des examens du permis de conduire. Les résultats seront accessibles immédiatement après les épreuves, avec un détail précis des thèmes non maîtrisés par les candidats. Cette approche doit permettre d’orienter plus efficacement les formations de rattrapage et d’améliorer le suivi pédagogique.

Dès le 1er septembre 2026, les candidats pourront effectuer leurs inscriptions via l’espace numérique « Téléservices ». Les dossiers déjà enregistrés dans le système actuel seront automatiquement transférés vers la nouvelle plateforme afin d’éviter toute démarche supplémentaire.

La réforme prévoit également la dématérialisation de plusieurs documents essentiels, notamment les contrats de formation ainsi que les attestations de fin de cursus théorique et pratique. Pour les autorités, cette évolution doit contribuer à renforcer la transparence du secteur tout en réduisant les délais de traitement administratif.

Les représentants des auto-écoles saluent globalement cette initiative, estimant qu’elle facilitera les échanges avec l’administration et favorisera une meilleure traçabilité des opérations. Certains professionnels y voient aussi un outil susceptible de réduire les pratiques informelles et d’améliorer le contrôle fiscal du secteur.

Toutefois, la phase de test actuellement en cours révèle encore quelques défis techniques. Plusieurs acteurs du secteur signalent un retard dans l’attribution des accès nécessaires pour expérimenter la plateforme avant son déploiement officiel. Certaines fonctionnalités, notamment celles liées aux visites médicales et au paiement des timbres fiscaux, sont encore en phase de finalisation.