Canada – Qatar : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Le Canada affronte le Qatar ce jeudi 18 juin dans le cadre de la deuxième journée du groupe B de la Coupe du monde 2026. Une rencontre importante pour les deux sélections, qui ont toutes deux débuté leur tournoi par un match nul et cherchent désormais leur première victoire.

Le coup d’envoi sera donné à **22h00 GMT** au **BC Place de Vancouver**, au Canada.

Les supporters pourront suivre la rencontre sur plusieurs diffuseurs internationaux, notamment **beIN SPORTS**, **New World TV**, **NCI** ainsi que les chaînes du groupe **RTI**.

Le Canada abordera cette affiche avec l’avantage du terrain et le soutien de son public. Les hommes de Jesse Marsch ont obtenu un match nul encourageant face à la Bosnie-Herzégovine (1-1) lors de leur première sortie et espèrent franchir une nouvelle étape vers la qualification pour les seizièmes de finale.

De son côté, le Qatar a également pris un point précieux contre la Suisse (1-1). Les champions d’Asie ont démontré leur capacité à rivaliser avec des adversaires de haut niveau, même si leur dynamique récente reste moins favorable que celle des Canadiens.

Les deux équipes ne se sont affrontées qu’une seule fois par le passé. Le Canada s’était alors imposé sur le score de 2 buts à 0. Cette confrontation marquera leur première rencontre dans une compétition officielle.

Une victoire permettrait au Canada de prendre une option sérieuse sur la qualification, tandis que le Qatar tentera de créer la surprise pour relancer pleinement ses ambitions dans ce Mondial 2026.