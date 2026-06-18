Le Maroc atteint un sommet inédit au classement FIFA

Le Maroc continue de marquer l’histoire du football mondial. À la faveur du match nul concédé par le Portugal face à la République démocratique du Congo (1-1) lors de la Coupe du monde 2026, les Lions de l’Atlas ont grimpé à la 6e place du classement FIFA en temps réel, un rang jamais atteint auparavant par la sélection nationale.

Cette progression permet au Maroc de dépasser le Portugal, qui recule de deux positions après son entrée laborieuse dans le tournoi. Dans le même temps, le Brésil gagne également un rang et s’installe à la 5e place mondiale. L’Argentine conserve son statut de leader du classement, devant la France, l’Espagne et l’Angleterre.

Cette nouvelle avancée confirme la montée en puissance du football marocain sur la scène internationale. Après son parcours historique lors de la Coupe du monde 2022 et ses performances régulières ces dernières années, la sélection nationale continue de s’imposer parmi les grandes nations du football mondial.

Avec cette 6e place, le Maroc se rapproche du record africain détenu par le Nigeria, qui avait atteint la 5e position mondiale en 1994. Un objectif désormais à portée de main pour une équipe qui ne cesse de repousser ses limites.

Sur le continent africain, les Lions de l’Atlas renforcent également leur domination. Ils devancent désormais largement leurs poursuivants, notamment le Sénégal, le Nigeria, l’Égypte et la Côte d’Ivoire. L’Algérie, battue lourdement par l’Argentine lors de son premier match du Mondial, sort du Top 5 africain.

Cette évolution du classement intervient quelques jours après le match nul encourageant obtenu par le Maroc face au Brésil (1-1) pour son entrée dans la Coupe du monde 2026. Une prestation qui a conforté la réputation d’une sélection capable de rivaliser avec les meilleures équipes de la planète.

Les hommes de Mohamed Ouahbi auront l’occasion de consolider davantage leur position lors de leur prochain rendez-vous face à l’Écosse. Une victoire pourrait non seulement rapprocher le Maroc d’une qualification pour le second tour, mais également renforcer encore son statut parmi l’élite mondiale du football.