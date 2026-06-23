Maroc-Pays-Bas : une faiblesse défensive apparaît

Les Lions de l’Atlas pourraient retrouver les Pays-Bas lors des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Si la sélection néerlandaise impressionne par son efficacité offensive depuis le début du tournoi, plusieurs indicateurs montrent qu’elle n’est pas aussi solide qu’elle en a l’air.

Après un match nul spectaculaire face au Japon (2-2), les Oranje ont largement dominé la Suède sur le score de 5 buts à 1. Une démonstration offensive qui confirme le potentiel d’une équipe capable de faire la différence grâce à des joueurs comme Cody Gakpo ou Brian Brobbey. Avec plusieurs armes offensives et une grande expérience internationale, les Pays-Bas figurent parmi les adversaires les plus redoutés de la compétition.

Pourtant, derrière cette puissance offensive se cache une réalité plus nuancée. Face à la Suède, le gardien Bart Verbruggen a été l’un des hommes du match après avoir multiplié les interventions décisives. Malgré l’ampleur du score, les Néerlandais ont concédé plusieurs occasions franches et ont dû compter sur leur portier pour éviter un scénario plus compliqué.

Le constat est similaire lors de la rencontre face au Japon. Les Oranje ont montré certaines difficultés à contenir les attaques rapides et les transitions menées avec vitesse. L’organisation défensive néerlandaise a parfois laissé des espaces exploitables, notamment lorsque l’adversaire parvient à se projeter rapidement vers l’avant.

Cette observation pourrait intéresser le sélectionneur marocain et son staff. Depuis plusieurs années, le Maroc a démontré sa capacité à rivaliser avec les meilleures nations grâce à une organisation défensive rigoureuse et une efficacité redoutable en contre-attaque. Les performances réalisées lors des grandes compétitions internationales ont montré que les Lions de l’Atlas savent parfaitement exploiter les espaces laissés par leurs adversaires.

Si un duel entre le Maroc et les Pays-Bas venait à se concrétiser au prochain tour, la bataille tactique pourrait s’avérer particulièrement intéressante. Les Néerlandais chercheraient à imposer leur domination offensive tandis que les Lions de l’Atlas pourraient miser sur leur discipline collective et leur vitesse de projection.

À ce stade de la compétition, les Pays-Bas apparaissent comme l’une des équipes les plus prolifiques du tournoi. Mais les statistiques récentes démontrent également que leur défense n’est pas invulnérable. Une donnée que le Maroc suivra attentivement avant un éventuel choc qui s’annonce déjà comme l’une des affiches les plus attendues de cette Coupe du monde 2026.