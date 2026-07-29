Attawfiq Microfinance décroche la certification MSI 20000

Attawfiq Microfinance, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP), renforce son positionnement dans le secteur de la microfinance en obtenant la certification internationale MSI 20000, une distinction qui récompense la qualité de sa gouvernance financière et la solidité de son modèle de gestion.

Attribuée par l’organisme indépendant COFICERT lors d’une cérémonie organisée à la Bourse de Paris (Euronext), cette certification est accordée aux entreprises et institutions répondant à des critères exigeants en matière de gestion financière, de gouvernance et de performance.

Le référentiel MSI 20000 évalue plusieurs dimensions clés, notamment la maîtrise des risques, la gestion des actifs et des liquidités, la rentabilité ainsi que la capacité des organisations à assurer une gouvernance financière durable. Son obtention confirme la robustesse financière d’Attawfiq Microfinance et la pertinence des dispositifs mis en place pour soutenir son développement.

Pour l’institution, cette reconnaissance internationale constitue également un levier pour renforcer la confiance de ses partenaires, de ses bailleurs de fonds et de ses clients, tout en confortant sa stratégie fondée sur la transparence, la performance et l’inclusion financière.

« Cette certification illustre notre engagement en faveur des meilleures pratiques de gouvernance financière et renforce la confiance de nos partenaires ainsi que de l’ensemble de l’écosystème de la microfinance. Elle nous encourage à poursuivre notre mission d’inclusion financière avec le même niveau d’exigence et d’excellence », a déclaré Hicham Kharrou, Directeur général d’Attawfiq Microfinance.

Présente au Maroc depuis plus de vingt-cinq ans, Attawfiq Microfinance s’est imposée comme un acteur majeur du financement inclusif. La filiale du Groupe BCP accompagne aujourd’hui plus de 300.000 clients actifs, gère un encours dépassant 5 milliards de dirhams et s’appuie sur un réseau de près de 500 agences réparties à travers le Royaume, au service des entrepreneurs et des très petites entreprises.