ONCF : Hyundai Rotem signe un contrat record au Maroc

Le développement du réseau ferroviaire marocain franchit une nouvelle étape avec la signature d’un important contrat entre l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) et le constructeur sud-coréen Hyundai Rotem. L’accord porte sur la maintenance et la réparation de centaines de trains destinés au réseau national sur une période de vingt ans.

D’une valeur de 748,2 milliards de wons, soit environ 487 millions de dollars, ce contrat constitue le plus important marché de maintenance internationale jamais remporté par Hyundai Rotem. La convention a été signée à Rabat entre le directeur général de l’ONCF, Mohamed Rabie Khlie, et le président-directeur général de Hyundai Rotem, Lee Yong-bae.

Le projet couvrira l’entretien de l’ensemble des 440 rames fournies par le groupe sud-coréen au Maroc. Pour assurer sa mise en œuvre, une coentreprise sera créée entre Hyundai Rotem et l’ONCF, avec pour mission d’assurer les opérations de maintenance, de réparation et de suivi technique du matériel roulant durant les deux prochaines décennies.

Cette nouvelle étape s’inscrit dans le prolongement du contrat remporté par Hyundai Rotem en 2025 pour la fourniture de trains électriques à deux niveaux destinés au réseau marocain. Ce marché, estimé à plus de 2,2 milliards de wons sud-coréens, accompagne la stratégie du Royaume visant à moderniser ses infrastructures de transport et à renforcer la mobilité entre les principales villes du pays.

Les nouvelles rames doivent notamment contribuer à améliorer les liaisons ferroviaires autour de Casablanca et des grands centres urbains marocains. L’investissement intervient dans un contexte de préparation aux grands rendez-vous internationaux, notamment la Coupe du monde 2030 que le Maroc coorganisera avec l’Espagne et le Portugal.

Au-delà de la modernisation du transport ferroviaire, ce partenariat illustre la confiance croissante des groupes industriels internationaux dans les projets d’infrastructure lancés par le Royaume. Il confirme également l’ambition du Maroc de renforcer la performance de son réseau ferroviaire, considéré comme l’un des plus développés du continent africain.