GAC accélère son expansion mondiale avec de nouveaux véhicules électriques

Le constructeur automobile chinois GAC a profité du Salon international de l’automobile de Hong Kong 2026 pour dévoiler une nouvelle phase de sa stratégie internationale. Le groupe a présenté plusieurs nouveautés et annoncé le lancement de son programme « Hong Kong ACTION 2.0 », destiné à renforcer sa présence sur l’un des marchés les plus avancés au monde en matière de mobilité électrique.

Porté par les performances de ses marques GAC, AION et HYPTEC, le constructeur affirme avoir atteint une part de marché cumulée de 11 % à Hong Kong. Un résultat qui témoigne de la montée en puissance du groupe dans un territoire considéré comme une vitrine mondiale pour les véhicules à énergie nouvelle.

Lors de l’événement, GAC a dévoilé deux nouveaux modèles destinés à soutenir sa croissance. Le premier est l’E9 Premium, une version améliorée de son monospace électrifié, conçue pour répondre aux attentes spécifiques des conducteurs hongkongais en matière de confort, d’autonomie et de technologies embarquées. Le second est l’AION UT Elite, un modèle qui vient enrichir la gamme électrique du constructeur.

Au-delà des véhicules, le groupe chinois entend renforcer tout l’écosystème qui accompagne la mobilité électrique. Son nouveau plan prévoit notamment l’extension du réseau de services après-vente, l’amélioration des infrastructures de maintenance et le développement de solutions numériques destinées aux utilisateurs.

L’entreprise mise également sur l’accélération du déploiement des infrastructures de recharge. Pour cette année, GAC prévoit de participer à la création de 22 nouvelles stations équipées de 88 bornes rapides, tout en renforçant l’interconnexion d’un réseau déjà existant de plusieurs dizaines de stations.

Cette stratégie s’inscrit dans l’ambition plus large de GAC de poursuivre son développement à l’international. Le constructeur considère Hong Kong comme une plateforme stratégique pour tester ses innovations, développer de nouveaux services et accompagner l’expansion mondiale de l’industrie automobile chinoise.

Face à une concurrence de plus en plus intense sur le marché des véhicules électriques, le groupe entend miser sur l’innovation technologique, les services connectés et les infrastructures énergétiques pour consolider sa position et accélérer sa croissance sur les marchés internationaux.