OMODA et JAECOO renforcent leur présence au Maroc avec une filiale dédiée

Le marché automobile marocain attire un nouvel investissement stratégique. Les marques chinoises OMODA et JAECOO, appartenant au groupe Chery International, ont décidé de créer leur propre structure nationale d’importation et de distribution au Maroc, marquant une nouvelle étape dans leur développement au sein du Royaume.

Cette décision intervient seulement deux ans après leur lancement commercial sur le marché marocain. En choisissant d’installer une filiale locale, le constructeur affiche clairement ses ambitions et confirme l’importance croissante du Maroc dans sa stratégie internationale.

La mise en place de cette nouvelle organisation se fera progressivement. Durant cette période de transition, CFAO Mobility Maroc continuera d’assurer l’ensemble des services liés aux deux marques, notamment la commercialisation des véhicules, le service après-vente, la gestion des garanties ainsi que l’approvisionnement en pièces de rechange. Les clients ne devraient donc constater aucun changement dans l’immédiat.

Avec cette implantation directe, OMODA et JAECOO cherchent à renforcer leur proximité avec le marché marocain et à accélérer leur croissance dans un secteur de plus en plus concurrentiel. Le Royaume s’impose en effet comme une plateforme automobile majeure en Afrique, bénéficiant d’un écosystème industriel développé et d’une demande soutenue pour les nouvelles marques internationales.

Lancée en 2022, la stratégie mondiale des deux enseignes connaît une progression rapide. OMODA s’est positionnée sur le segment des crossovers urbains, tandis que JAECOO cible les amateurs de SUV à vocation tout-terrain. Cette complémentarité leur permet de couvrir plusieurs catégories de consommateurs et de renforcer leur visibilité sur différents marchés.

En quelques années seulement, les deux marques ont étendu leur présence dans près de 70 pays et développé un réseau de plus de 1.300 points de vente à travers le monde. Leur expansion touche aussi bien l’Europe que l’Asie du Sud-Est, l’Amérique latine et désormais plusieurs marchés stratégiques en Afrique.