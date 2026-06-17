Mondial 2026 : Messi signe un triplé et offre un départ idéal à l’Argentine

L’Argentine n’a pas manqué son entrée dans la Coupe du monde 2026. Opposée à l’Algérie lors de la première journée du groupe J, l’Albiceleste s’est imposée avec autorité sur le score de 3 buts à 0 grâce à une prestation exceptionnelle de Lionel Messi.

Dès les premières minutes, les champions du monde ont imposé leur rythme et leur maîtrise technique. Face à une sélection algérienne en quête de repères, les Argentins ont rapidement pris le contrôle du ballon et multiplié les offensives.

La domination sud-américaine a été récompensée à la 17e minute lorsque Lionel Messi a trouvé le chemin des filets après une action bien construite avec Rodrigo De Paul. Ce premier but a permis à l’Argentine d’aborder la suite de la rencontre avec davantage de sérénité.

Au retour des vestiaires, la star argentine a poursuivi son récital. Très influent dans l’animation offensive, Messi a inscrit un deuxième but à l’heure de jeu avant de compléter son triplé à la 76e minute, mettant définitivement fin aux espoirs algériens.

Grâce à cette victoire nette, l’Argentine prend provisoirement la tête du groupe J et envoie un message fort à ses concurrents. L’équipe dirigée par son capitaine emblématique confirme son statut de prétendante au titre et démontre qu’elle possède toujours les ressources nécessaires pour briller sur la scène mondiale.

Pour l’Algérie, cette défaite complique déjà la situation dans la course à la qualification. Les Fennecs devront rapidement réagir lors de leur prochaine sortie afin de conserver leurs chances d’accéder au tour suivant.