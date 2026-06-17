Le FC Barcelone cible Ayyoub Bouaddi

À seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi s’impose comme l’un des joueurs les plus convoités du marché des transferts en Europe. Auteur d’une saison remarquée sous les couleurs du LOSC, l’international marocain attire désormais l’attention des plus grandes formations du continent, prêtes à se livrer une lutte acharnée pour obtenir sa signature.

Le club lillois ne compte toutefois pas céder facilement son jeune talent. Sous contrat pour plusieurs saisons encore, le milieu de terrain est valorisé entre 70 et 80 millions d’euros par ses dirigeants, qui affichent une position ferme face aux sollicitations croissantes. Cette stratégie a déjà porté ses fruits puisque plusieurs approches importantes auraient été écartées ces dernières semaines.

Parmi les prétendants les plus actifs figure le FC Barcelone. Le club catalan considère le joueur marocain comme l’un des profils les plus prometteurs de sa génération. Les responsables sportifs blaugranas travaillent sur différentes options afin de convaincre Lille et de prendre l’avantage dans un dossier devenu particulièrement complexe.

La concurrence s’annonce néanmoins féroce. Plusieurs géants européens suivent attentivement l’évolution de la situation, notamment Arsenal, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United, le Bayern Munich ainsi que le Real Madrid. Cette concentration exceptionnelle d’intérêts confirme le statut grandissant du jeune international marocain sur la scène européenne.

La progression de Bouaddi impressionne les recruteurs depuis plusieurs saisons. Lancé très tôt dans le football professionnel, il s’est rapidement distingué par sa maturité tactique, sa qualité de lecture du jeu et sa capacité à gérer les temps forts d’une rencontre malgré son jeune âge.

Lors de la saison écoulée, il a confirmé son potentiel en multipliant les apparitions au plus haut niveau avec Lille. Ses performances régulières ont renforcé sa réputation auprès des cellules de recrutement des plus grands clubs européens, qui voient en lui un élément capable de s’imposer durablement au milieu de terrain.

Pour le Maroc, cette ascension représente également une excellente nouvelle. Les Lions de l’Atlas pourraient compter dans les prochaines années sur un joueur appelé à évoluer dans l’un des plus grands clubs du monde, confirmant la place grandissante du football marocain parmi les viviers de talents les plus surveillés de la planète.