Noussair Mazraoui évoque une retraite surprise après le Mondial 2026

Alors que l’équipe du Maroc poursuit son parcours en Coupe du monde 2026, une déclaration de Noussair Mazraoui suscite de nombreuses réactions dans le monde du football. Le défenseur des Lions de l’Atlas a laissé entendre qu’il pourrait mettre un terme à sa carrière professionnelle plus tôt que prévu afin de se consacrer pleinement à sa foi et à l’étude religieuse.

À 28 ans, l’international marocain traverse pourtant l’une des périodes les plus importantes de sa carrière. Titulaire indiscutable au sein de la sélection nationale, il continue d’enchaîner les performances de haut niveau lors du tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

À l’issue de la rencontre disputée face à l’Écosse, le joueur a évoqué son projet personnel pour les années à venir. Il a expliqué souhaiter consacrer davantage de temps à l’apprentissage du Coran et nourrir l’ambition de devenir imam dans le futur. Une orientation de vie qui pourrait l’amener à raccrocher les crampons bien avant la fin de son parcours sportif.

Cette éventualité surprend d’autant plus que Mazraoui reste un élément majeur du football marocain. Depuis plusieurs saisons, il figure parmi les cadres des Lions de l’Atlas et a largement contribué aux performances historiques de la sélection nationale sur la scène internationale.

Son expérience acquise aux Pays-Bas, en Allemagne puis en Angleterre a fait de lui l’un des défenseurs marocains les plus reconnus de sa génération. Formé à l’Ajax Amsterdam, il a ensuite évolué au plus haut niveau européen avant de rejoindre Manchester United, où il est encore sous contrat pour plusieurs saisons.

Si aucune décision définitive n’a été annoncée, les déclarations du joueur alimentent déjà les spéculations sur son avenir. Une retraite à seulement 28 ans constituerait un choix rare dans le football moderne, où de nombreux joueurs prolongent leur carrière jusqu’à la trentaine avancée.

Au sein de la sélection marocaine, l’heure reste toutefois à la compétition. Les Lions de l’Atlas poursuivent leur campagne mondiale avec l’ambition de confirmer les progrès réalisés ces dernières années et de s’imposer parmi les grandes nations du football international.

Pour les supporters marocains, l’idée d’un départ prématuré de Mazraoui reste difficile à imaginer. Mais au-delà du terrain, le joueur semble déjà réfléchir à une nouvelle étape de sa vie, guidée par des convictions personnelles fortes et une vision différente de son avenir.