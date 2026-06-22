Maroc : 40 millions d’euros pour soutenir les femmes et les jeunes entrepreneurs

L’accès au financement des petites entreprises marocaines va bénéficier d’un nouvel appui international. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a validé un programme de financement de 40 millions d’euros destiné à renforcer l’activité d’Attawfiq Micro-Finance, principal acteur de la microfinance au Maroc.

L’enveloppe se compose de deux prêts distincts de 20 millions d’euros chacun. Le premier vise à soutenir les entreprises dirigées par des femmes, tandis que le second cible les jeunes entrepreneurs de moins de 35 ans souhaitant développer ou lancer leur activité.

À travers cette initiative, la BERD entend améliorer l’accès au crédit pour des milliers de micro, petites et moyennes entreprises qui rencontrent encore des difficultés à obtenir des financements auprès des circuits bancaires traditionnels. Une attention particulière sera accordée aux régions touchées par le séisme d’Al Haouz de septembre 2023, où les besoins de relance économique restent importants.

Le programme consacré à l’entrepreneuriat féminin permettra de financer davantage de projets portés par des femmes tout en accompagnant Attawfiq Micro-Finance dans l’adaptation de ses services aux besoins spécifiques de cette catégorie d’entrepreneurs. Des formations et des services de conseil seront également proposés afin de renforcer les capacités de gestion et de développement des entreprises bénéficiaires.

Le second volet du dispositif s’adresse aux jeunes créateurs d’entreprises. L’objectif est de favoriser l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs en facilitant l’accès aux ressources financières et à l’accompagnement technique. Les jeunes porteurs de projets pourront bénéficier de programmes de soutien destinés à améliorer leurs compétences entrepreneuriales et à renforcer la viabilité de leurs activités.

Au-delà du financement, l’Union européenne et la BERD prévoient plusieurs mécanismes complémentaires, notamment des garanties destinées à réduire les risques supportés par les institutions de financement ainsi que des aides pour encourager l’investissement dans les technologies numériques.

Créée en 2000 au sein du Groupe Banque Populaire, Attawfiq Micro-Finance s’est imposée comme la première institution de microfinance du Maroc. Présente dans l’ensemble du Royaume à travers un vaste réseau d’agences, elle accompagne principalement les ménages à revenus modestes, les micro-entrepreneurs, les artisans et les acteurs de l’économie locale.

Cette nouvelle opération confirme l’intérêt croissant des bailleurs internationaux pour l’écosystème entrepreneurial marocain. Dans un contexte marqué par la transformation économique du Royaume et la montée en puissance des très petites entreprises, l’accès au financement demeure l’un des principaux leviers pour stimuler l’investissement, l’emploi et l’inclusion économique dans les différentes régions du Maroc.