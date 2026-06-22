Mondial 2026 : la célébration de Lamine Yamal relance le débat sur l’identité et la tolérance

Auteur d’un but décisif lors de la victoire de l’Espagne face à l’Arabie saoudite en Coupe du monde 2026, Lamine Yamal s’est retrouvé au centre de l’attention bien au-delà de sa performance sportive. La célébration du jeune attaquant a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, ravivant les débats autour de son identité et de ses origines marocaines.

Aligné d’entrée de jeu, le prodige du FC Barcelone a rapidement débloqué la rencontre et permis à la Roja de lancer son tournoi après un premier match sans but. Son retour dans le onze espagnol a largement contribué au succès de son équipe, qui a retrouvé de l’efficacité offensive au moment où elle en avait le plus besoin.

Mais c’est surtout son geste après l’ouverture du score qui a alimenté les discussions. Agenouillé sur la pelouse, tête baissée, le joueur a effectué une célébration que certains observateurs ont d’abord interprétée comme un simple geste de joie ou un baiser adressé au terrain.

Plusieurs personnalités ont toutefois estimé qu’il s’agissait d’une prosternation inspirée de sa foi musulmane, une pratique déjà observée chez de nombreux sportifs à travers le monde. Cette interprétation a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, générant des milliers de commentaires.

Si de nombreux supporters ont salué la liberté d’expression religieuse du jeune international espagnol, d’autres internautes ont publié des messages hostiles, parfois à caractère islamophobe. Une polémique qui rappelle les épisodes de racisme et de discrimination auxquels le joueur a déjà été confronté depuis son émergence au plus haut niveau.

Né en Espagne d’un père marocain et d’une mère équato-guinéenne, Lamine Yamal incarne aujourd’hui une nouvelle génération de footballeurs aux parcours multiculturels. Malgré son choix de représenter la sélection espagnole, ses racines marocaines restent régulièrement évoquées par les médias et les supporters des deux côtés de la Méditerranée.

À seulement 18 ans, l’attaquant continue d’attirer l’attention autant pour son talent exceptionnel que pour les débats qui entourent son identité. Sur le terrain, il répond avant tout par ses performances. Avec son but face à l’Arabie saoudite, il a confirmé son rôle central dans les ambitions espagnoles pour ce Mondial 2026.