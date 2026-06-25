Mondial 2026 : qui affrontera le Maroc au prochain tour ?

Les Lions de l’Atlas poursuivent leur aventure au Mondial 2026. Grâce à leur victoire face à Haïti lors de la dernière journée de la phase de groupes, les hommes de Mohamed Ouahbi ont validé leur qualification pour les seizièmes de finale avec un total de sept points.

Le Maroc boucle cette première phase avec un bilan solide de deux victoires et un match nul. Malgré ce parcours sans défaite, la sélection nationale termine à la deuxième place du groupe C, devancée par le Brésil à la différence de buts.

Les prestations des Lions de l’Atlas ont confirmé leur capacité à rivaliser avec les meilleures sélections. Après un match nul convaincant contre le Brésil, les Marocains ont enchaîné deux succès face à l’Écosse puis à Haïti, affichant une montée en puissance au fil de la compétition.

Cette deuxième place fixe désormais le prochain rendez-vous du Maroc. En seizièmes de finale, les Lions affronteront le premier du groupe F. L’identité de cet adversaire reste toutefois inconnue, la lutte pour la première place étant encore ouverte entre les différentes équipes de cette poule.

Les Pays-Bas, le Japon et la Suède figurent parmi les sélections susceptibles de croiser la route du Maroc lors du prochain tour. Le dénouement du groupe F déterminera le futur adversaire des Lions de l’Atlas dans cette phase à élimination directe.

Avec une qualification acquise et une confiance renforcée par leurs performances, les Marocains abordent désormais les matches couperets avec l’ambition de prolonger leur parcours et de confirmer les progrès affichés depuis le début de cette Coupe du monde 2026.