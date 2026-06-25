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Le Canada veut renforcer la protection des enfants face aux dangers des réseaux sociaux

Par Rédaction

L’Association médicale canadienne (AMC) lance une vaste campagne nationale pour soutenir l’adoption d’une législation destinée à mieux protéger les enfants et les adolescents sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques. Les médecins estiment qu’une approche préventive est indispensable face aux risques croissants liés aux environnements numériques.

Baptisée **« Traitons la cause »**, cette initiative appelle les citoyens, les parents, les enseignants et les professionnels de santé à soutenir la future **Loi sur les médias sociaux sécuritaires**. L’objectif est de renforcer les obligations des plateformes numériques afin qu’elles intègrent davantage de mécanismes de protection pour les jeunes utilisateurs.

Selon l’Association médicale canadienne, les médecins observent chaque jour les conséquences des usages numériques sur la santé physique et mentale des enfants. Ils plaident pour des actions en amont plutôt que de limiter les interventions aux soins apportés après l’apparition des problèmes.

Le projet de loi prévoit notamment d’imposer des normes de conception davantage centrées sur la sécurité des mineurs. Les plateformes de réseaux sociaux ainsi que les fournisseurs d’agents conversationnels reposant sur l’intelligence artificielle seraient soumis à de nouvelles obligations, accompagnées d’un dispositif de contrôle indépendant.

Les responsables de l’AMC soulignent que cette démarche ne vise pas à freiner le développement des nouvelles technologies, mais à créer des espaces numériques plus sûrs, où les enfants pourront apprendre, communiquer et se divertir sans être exposés à des risques évitables.

L’association appelle également les pouvoirs publics, les autorités de régulation et les entreprises du numérique à agir conjointement contre les contenus trompeurs, les interactions dangereuses avec certaines intelligences artificielles et les mécanismes de conception susceptibles de nuire au bien-être des jeunes.

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