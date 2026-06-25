Agri Trade Maroc investit plus de 80 MDH dans une nouvelle usine à Kénitra

Agri Trade Maroc poursuit son développement industriel avec le lancement prochain d’une nouvelle usine de formulation et de fabrication de fertilisants au sein de l’Atlantic Free Zone de Kénitra. Ce projet, qui mobilise un investissement supérieur à **80 millions de dirhams**, vise à renforcer les capacités de production et la présence du groupe sur le marché marocain de l’agro-industrie.

Cette nouvelle implantation viendra compléter un réseau industriel déjà bien établi. L’entreprise dispose actuellement de trois unités de production situées à Jorf Lasfar, Agadir et Meknès, auxquelles s’ajoute une plateforme logistique à Kénitra. L’ensemble représente une capacité de stockage dépassant les **100.000 tonnes**, permettant à Agri Trade Maroc d’accompagner les besoins croissants du secteur agricole.

Créée en 1997 à la suite de la réorganisation des activités de la Société des Fertilisants du Maroc (SCE), Agri Trade Maroc s’est progressivement imposée comme l’un des principaux distributeurs d’engrais et de semences du Royaume. Après le retrait du groupe norvégien Norsk Hydro de son capital, l’entreprise a poursuivi son expansion en misant sur le développement de son réseau industriel et commercial.

Aujourd’hui, la société réalise un chiffre d’affaires d’environ **500 millions de dirhams** et continue d’accélérer sa croissance. En 2023, elle a renforcé ses moyens financiers avec l’entrée au capital de **CDG Invest Growth**, filiale dédiée au capital-investissement du groupe CDG. Cette opération, accompagnée d’un investissement de plus de **100 millions de dirhams**, avait pour objectif de soutenir un ambitieux programme de développement.

La future usine de Kénitra s’inscrit dans cette stratégie d’expansion. En renforçant ses capacités de production et sa proximité avec les exploitations agricoles, Agri Trade Maroc entend consolider sa position sur le marché national des fertilisants et accompagner les évolutions du secteur agricole, appelé à jouer un rôle de plus en plus important dans la souveraineté alimentaire et la compétitivité du Maroc.