Autoroute 13 à Laval : d’importants travaux vont perturber la circulation jusqu’à l’automne

Les automobilistes circulant à Laval devront s’attendre à des perturbations majeures sur l’autoroute 13 à partir du 19 juin. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec lance un vaste chantier de reconstruction sur un tronçon stratégique de l’axe routier, entraînant une réorganisation importante de la circulation pour plusieurs mois.

Les travaux concernent la section de l’autoroute 13 en direction sud située entre le boulevard Dagenais Ouest et l’autoroute 440. Dans le cadre de cette intervention, la chaussée principale en direction sud sera complètement fermée en permanence sur une partie du parcours.

Pour maintenir la circulation, les véhicules seront redirigés vers la voie de desserte sud, qui comportera deux voies de circulation. Aux heures de pointe matinales en semaine, une mesure exceptionnelle sera mise en place avec l’ouverture d’une voie supplémentaire sur la chaussée opposée grâce à un système de circulation à contresens. Cette configuration temporaire permettra d’offrir trois voies vers le sud afin de limiter les ralentissements.

Les autorités précisent que l’accotement droit de la voie de desserte restera réservé aux autobus durant les périodes de forte affluence du matin afin de préserver l’efficacité du transport collectif.

Outre ces changements, plusieurs fermetures nocturnes sont programmées au cours du chantier. Elles toucheront notamment certaines portions de l’autoroute 13 en direction nord, la voie de desserte sud ainsi que des bretelles d’accès au niveau du boulevard Dagenais Ouest.

Pour renforcer la sécurité autour du chantier, les limites de vitesse seront abaissées. Les automobilistes devront respecter une vitesse maximale de 70 km/h dans la zone des travaux en direction sud, de 90 km/h vers le nord et de 60 km/h sur la voie de desserte.

Le ministère anticipe des épisodes de congestion importants dans le secteur et recommande aux usagers de prévoir davantage de temps pour leurs déplacements. Des itinéraires de détour seront indiqués lors des fermetures complètes et une signalisation temporaire guidera les conducteurs.

Les travaux devraient se poursuivre jusqu’à l’automne, sous réserve des conditions météorologiques et des contraintes opérationnelles. Les autorités invitent les automobilistes à consulter régulièrement les informations routières avant leurs déplacements afin d’éviter les zones les plus touchées par les entraves.