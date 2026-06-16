Mondial 2026 : le clin d’œil de Lamine Yamal à ses origines fait réagir

Pour son entrée en lice à la Coupe du monde 2026, Lamine Yamal n’a pas seulement attiré l’attention par sa présence sur le terrain. Le jeune prodige du football espagnol a également suscité de nombreux commentaires en raison d’un détail aperçu sur ses chaussures de match.

L’ailier du FC Barcelone a choisi d’arborer sur ses crampons les drapeaux du Maroc et de la Guinée équatoriale, les deux pays auxquels sont liées ses racines familiales. Une personnalisation qui a rapidement été remarquée par les supporters et les observateurs du Mondial, certains soulignant l’absence du drapeau espagnol malgré le fait que le joueur représente la Roja sur la scène internationale.

Ce choix s’inscrit dans une démarche encouragée par son équipementier, qui met en avant l’histoire personnelle des joueurs à travers une campagne mondiale dédiée à leurs parcours et à leurs héritages culturels. Pour de nombreux footballeurs de la nouvelle génération, ces symboles constituent une manière d’afficher leur identité multiple tout en assumant pleinement leur carrière internationale.

Depuis ses débuts au plus haut niveau, Lamine Yamal n’a jamais caché son attachement à ses origines marocaines. Né et formé en Espagne, il incarne le profil d’une génération de talents issus de familles multiculturelles, dont les parcours dépassent les frontières traditionnelles du football.

Cette séquence intervient alors que l’Espagne a connu une entrée en matière plus compliquée que prévu dans la compétition. Opposée au Cap-Vert, la sélection ibérique n’est pas parvenue à imposer sa supériorité et a dû se contenter d’un match nul qui a surpris de nombreux observateurs.

De retour après une blessure récente, Yamal a été appelé en cours de rencontre afin d’apporter davantage de créativité à une équipe espagnole en manque d’inspiration offensive. Malgré son influence sur le jeu, il n’a pas réussi à changer le sort du match.

Au Maroc, chaque apparition du jeune attaquant continue d’être suivie avec attention. Bien qu’il ait choisi de défendre les couleurs de l’Espagne, son parcours demeure étroitement lié au Royaume, où son évolution est régulièrement commentée par les supporters des Lions de l’Atlas.

À seulement 18 ans, Lamine Yamal reste l’un des visages les plus médiatisés du football mondial. Et parfois, un simple détail sur une paire de crampons suffit à alimenter les discussions bien au-delà du terrain.