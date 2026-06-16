Mohamed Touchassie entre dans l’histoire du kickboxing mondial

Le kickboxing marocain s’offre un nouveau champion du monde. À Rotterdam, Mohamed Touchassie a signé la plus grande performance de sa carrière en décrochant la ceinture mondiale des mi-lourds lors de l’événement Glory Collision 9, l’un des rendez-vous les plus prestigieux de la discipline.

Cette consécration confirme l’ascension fulgurante du combattant marocain, qui s’impose désormais parmi les références internationales de son sport. Face à une concurrence relevée et sous les projecteurs d’une organisation considérée comme la vitrine mondiale du kickboxing professionnel, Touchassie a réussi à franchir un cap majeur.

L’exploit a rapidement trouvé un écho au plus haut niveau de l’État. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au champion marocain, saluant une performance qui contribue au rayonnement du sport national sur la scène internationale.

Le Souverain a mis en avant la portée symbolique de cette victoire, soulignant la capacité des sportifs marocains à porter haut les couleurs du Royaume dans les compétitions mondiales. Le message royal a également rendu hommage aux talents issus de la diaspora marocaine, dont les succès renforcent les liens entre le Maroc et ses communautés établies à l’étranger.

Au-delà du titre lui-même, ce sacre illustre la progression constante des combattants marocains dans les sports de combat. Ces dernières années, plusieurs athlètes du Royaume se sont distingués dans les grandes organisations internationales de kickboxing, de MMA et de boxe, contribuant à installer le Maroc parmi les nations qui comptent dans ces disciplines.

La victoire de Touchassie intervient dans un contexte particulièrement favorable pour le sport marocain, marqué par une série de performances remarquées dans différentes compétitions internationales. Du football aux sports de combat, les athlètes marocains multiplient les résultats de haut niveau et renforcent l’image d’une nouvelle génération ambitieuse et compétitive.

Pour Mohamed Touchassie, ce titre mondial pourrait n’être qu’une étape. À seulement quelques combats de l’élite absolue de son sport, le nouveau champion dispose désormais d’une visibilité internationale accrue et d’opportunités qui pourraient lui permettre de consolider sa place parmi les grands noms du kickboxing mondial.

Son sacre à Rotterdam restera comme l’un des moments marquants de l’année pour le sport marocain, offrant au Royaume un nouveau titre mondial et un ambassadeur supplémentaire sur les scènes sportives internationales.