Le Maroc accélère sa stratégie IA avec un laboratoire national géant à Merzouga

Le Royaume franchit une nouvelle étape dans sa course à l’intelligence artificielle. À partir du 16 juin, Merzouga accueillera une initiative nationale destinée à faire émerger une nouvelle génération de solutions technologiques conçues au Maroc et pour le Maroc.

Baptisé « Rally IA Future Lab », ce programme entend rassembler chercheurs, développeurs, entrepreneurs, ingénieurs et étudiants autour d’un objectif commun : transformer l’intelligence artificielle en moteur concret de modernisation économique et administrative.

Portée par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, l’initiative s’inscrit dans la dynamique nationale visant à renforcer la souveraineté technologique du Royaume. Au-delà de la simple expérimentation, l’ambition est de favoriser la création d’applications capables de répondre aux défis quotidiens des citoyens, des entreprises et des institutions publiques.

Pendant cinq jours, les participants travailleront sur des projets liés à l’amélioration des services publics, à l’efficacité administrative, à l’inclusion numérique ou encore à la compétitivité économique. L’approche privilégie la production de solutions directement applicables plutôt que la recherche théorique, avec un accompagnement assuré par des experts et des mentors spécialisés.

Cette première édition réunira près de 1.000 participants, mais les ambitions affichées sont nettement plus larges. Les organisateurs envisagent déjà un déploiement progressif à l’échelle nationale, avec plusieurs cohortes susceptibles de mobiliser jusqu’à 5.000 talents dans les années à venir.

Le choix de Merzouga n’est pas anodin. En installant cet événement dans la région de Drâa-Tafilalet, les autorités cherchent également à promouvoir une innovation plus inclusive et à encourager l’émergence de pôles technologiques au-delà des grands centres urbains traditionnels.

Le programme s’appuie sur les enseignements tirés des précédentes initiatives nationales consacrées à l’intelligence artificielle. Les compétitions et hackathons organisés ces derniers mois à travers les différentes régions du Royaume ont permis d’identifier plusieurs centaines de jeunes talents et de démontrer l’intérêt croissant des Marocains pour les technologies émergentes.

Cette montée en puissance intervient dans un contexte mondial marqué par une concurrence intense autour de l’IA. De nombreux pays investissent massivement dans ce secteur considéré comme stratégique pour la croissance économique, l’innovation industrielle et la transformation des administrations publiques.

Pour le Maroc, l’enjeu dépasse la seule dimension technologique. Le développement d’un écosystème national performant pourrait contribuer à réduire la dépendance aux solutions étrangères, stimuler la création de startups innovantes et renforcer l’attractivité du Royaume auprès des investisseurs spécialisés dans le numérique.

À travers cette nouvelle initiative, le Maroc affiche ainsi sa volonté de passer d’une phase d’adoption à une phase de création, en misant sur ses compétences locales pour bâtir une intelligence artificielle adaptée à ses priorités de développement et à ses ambitions économiques futures.