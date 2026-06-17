Mondial 2026 : la FIFA désigne l’arbitre du match décisif entre le Maroc et l’Écosse

À l’approche d’un rendez-vous déterminant pour la suite de son parcours au Mondial 2026, l’équipe du Maroc connaît désormais l’identité du corps arbitral chargé de diriger sa confrontation face à l’Écosse. La Fédération internationale de football a confié cette rencontre à un trio venu d’Ouzbékistan, avec Ilgiz Tantashev au sifflet.

L’officiel sera accompagné de ses compatriotes Andrey Tsapenko et Timur Gaynullin en qualité d’arbitres assistants. Le Jordanien Adham Makhadmeh assurera les fonctions de quatrième arbitre, tandis que son compatriote Mohammad Alkalaf occupera le rôle d’assistant remplaçant.

Prévu le 19 juin au Boston Stadium, ce duel compte pour la deuxième journée du groupe C de la Coupe du monde 2026. Il pourrait déjà avoir une influence majeure sur la qualification pour la phase à élimination directe.

Les Lions de l’Atlas abordent cette rencontre dans un contexte favorable après leur prestation remarquée contre le Brésil. Opposés à l’une des grandes puissances du football mondial lors de leur entrée en lice, les hommes de Mohamed Ouahbi ont obtenu un match nul (1-1) qui a renforcé les ambitions marocaines dans cette compétition.

Cette performance a également confirmé la capacité de la sélection nationale à rivaliser avec les meilleures équipes de la planète. Solides défensivement et disciplinés tactiquement, les Marocains ont montré qu’ils pouvaient prétendre à un parcours ambitieux sur le sol nord-américain.

Face à eux, l’Écosse arrive avec un avantage comptable après son succès inaugural contre Haïti (1-0). Les Écossais occupent provisoirement une position favorable dans le groupe et chercheront à confirmer cette dynamique pour se rapprocher d’une qualification.

Pour le Maroc, l’objectif est clair : décrocher une première victoire dans le tournoi afin de prendre une option sérieuse sur les seizièmes de finale. Un succès face à l’Écosse placerait les Lions de l’Atlas dans une situation idéale avant la dernière journée de la phase de groupes.

Tous les regards seront donc tournés vers Boston pour cette affiche qui s’annonce décisive, aussi bien pour les ambitions marocaines que pour l’équilibre du groupe C.